Tra i cantanti rivelazione dell’edizione 2021 di “Amici 2021”, Deddy è pronto per infiammare l’estate con la sua musica e il suo tour di spettacoli live. Dopo Roma e Milano, dopo le date sold-out in primavera e dopo il suo fortunato giro di concerti nei club, toccherà anche il Salento il prossimo 24 giugno con il palco del Palasummer, in piazza Palio, a Lecce, protagonista del primo show di un’altra estate da protagonisti assoluti.

La tappa leccese del “Luci Addosso Summer Tour”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sarà la prima occasione per i suoi per ascoltare dal vivo i brani di “Il Cielo Contromano su Giove”, uscito per Warner Music.

Dennis Rizzi, questo il vero nome di un grande protagonista della ventesima storica edizione del talent di Maria De Filippi, ha lanciato canzoni diventate vere e proprie hit come “0 passi” e “La prima estate”, che gli hanno portato tre dischi di platino e un disco d’oro, oltre a firmare collaborazioni di prestigio con autori del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver. Nel suo album Il cielo contromano su Giove (a sua volta platino), ha potuto collaborare anche con autori come Giordana Angi e Rocco Hunt.

Dennis Rizzi, in arte Deddy, è un cantautore originario di Torino e più precisamente di Settimo Torinese. Per perfezionare la sua passione per la musica studia pianoforte e comincia a scrivere i suoi pezzi presentandosi di fatto come un cantautore. Dal suo profilo possiamo vedere come abbia lavorato da maggio 2020 come barbiere presso il Barber’s Shop, ma Deddy ha sempre puntato alla musica, infatti ha partecipato ai casting di Amici 20 riuscendo tramite sfida ad entrare nella scuola.