Sabato 7 febbraio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, Dardust, un grande artista che unisce musica pianistica, neoclassica ed elettronica. Sarà lui il protagonista di uno straordinario programma musicale con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola. In scaletta, fra gli altri, Karelia suite op.11 di Jean Sibelius, Ouverture solennelle op. 73 di Aleksandr Glazunov, Piano concerto n. 1 dello stesso Dardust.

Decimo concerto all’interno della trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali 2025/2026, quest’anno realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, insieme con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC (Ministero della Cultura). Direzione artistica del Maestro Piero Romano.

All’anagrafe Dario Faini, Dardust è un pianista, compositore, autore e produttore italiano. Ha iniziato la sua carriera nel 2000 con le band Elettrodust e Ki-Mono prima di diventare un acclamato autore per altri artisti, e lanciare il suo progetto Dardust nel 2014, unendo musica pianistica, neoclassica ed elettronica. Ha co-scritto, fra le altre, canzoni di successo come “Soldi” di Mahmood e “La noia” di Angelina Mango, entrambe vincitrici del Festival di Sanremo.

La quota partecipativa di Dardust a Sanremo 2021 la dice lunga sulla sua risonanza nel contesto musicale italiano. Al Festival ci sono state cinque canzoni da lui firmate. Tre brani con il suo nome d’arte, cioè “Voce” di Madame, “La genesi del tuo colore” di Irama e “Amare” de La Rappresentante di Lista, e due brani con il suo nome all’anagrafe Dario Faini, “Glicine” di Noemi e “Quando trovo te” di Francesco Renga.

Come produttore ha creato un marchio di fabbrica, riuscendo di fatto a plasmare l’indie italiano e portarlo definitivamente verso una fruizione popolare, senza per questo sporcarlo, ma conservando una profonda raffinatezza in termini di scelte stilistiche e cultura musicale. Non a caso è apprezzato da alcuni fra i più noti artisti italiani che a lui si sono affidati: TheGiornalisti, Levante, Jovanotti, Emma Marrone, Ermal Meta, Elodie, Irama.

Dirige il Maestro Roberto Gianola, rinomato direttore d’orchestra italiano. Nato a Lecco, con una solida carriera internazionale nell’opera e nel balletto, ricopre il ruolo di Direttore Stabile del Teatro dell’Opera e Balletto di Izmir, dopo aver diretto per nove anni (dal 2021 come direttore musicale) il Teatro dell’Opera di Istanbul.

Poltronissima: 40euro; Platea e I Galleria: 30euro; II Galleria: 20euro; III Galleria: 15euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.