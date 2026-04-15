Dalle tavolette d’argilla all’e-book: alla Biblioteca Acclavio un viaggio interattivo nella storia della scrittura. Come si scriveva cinquemila anni fa? In che modo l’invenzione della stampa ha cambiato il nostro modo di pensare?

La Biblioteca Acclavio invita la cittadinanza, i giovani e i curiosi di ogni età a partecipare a un laboratorio esperienziale unico: “La Magia della Storia del Libro”.

L’evento, previsto per martedì 28 aprile 2026 dalle ore 17:30 alle 19:00, non sarà una semplice conferenza, ma un vero e proprio laboratorio creativo. I partecipanti potranno ripercorrere le tappe fondamentali della comunicazione umana: dalle prime incisioni sull’argilla alla struttura dei rotoli antichi, fino alla rivoluzione digitale dei nostri giorni.

L’obiettivo dell’iniziativa è stimolare la fantasia e la consapevolezza culturale attraverso l’osservazione diretta e l’attività manuale. In un’epoca dominata dal consumo rapido di contenuti digitali, la Biblioteca Acclavio sceglie di riportare l’attenzione sulla fisicità e sull’evoluzione del “manufatto libro”.

Dettagli dell’evento:

Data: 28 aprile 2026

Orario: 17:30 – 19:00

Sede: Biblioteca Acclavio, Via Salinella 31, Taranto

Iscrizioni: La partecipazione è gratuita previa prenotazione via e-mail a acclaviolab@servizicomunetaranto.it

L’evento rappresenta un’occasione preziosa per le scuole, gli studenti e le famiglie del territorio per riscoprire il patrimonio culturale in modo dinamico e coinvolgente.