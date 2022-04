La Puglia è una regione che offre tante diverse possibilità: mare e spiagge, natura, cultura, divertimento e gastronomia. Insomma, questa splendida regione italiana che forma il tacco dello Stivale è perfetta come destinazione turistica sia per le vacanze estive, ma anche per i week end durante tutto l’anno.

Inoltre, a pochi chilometri dalle sue coste ci sono le isole Tremiti, un arcipelago che ogni anno attira tantissimi visitatori e che è facilmente raggiungibile anche dal porto di Termoli, in Molise.

Isole Tremiti, un paradiso immerso nel mare

Perfette per un week end o per le vacanze estive, le isole Tremiti sono una location spettacolare. Immerso nel Mar Adriatico e a pochi passi dalla costa pugliese e da quella abruzzese, questo arcipelago composto da cinque piccole isolette regala mare meraviglioso, incantevoli panorama, ma anche luoghi adatti per chi ama la cultura e il divertimento.

Per arrivare in queste isole, il modo più rapido è quello di prendere i traghetti da Termoli alle Tremiti. Il porto di Termoli è facilmente raggiungibile e, in circa un’ora, si può arrivare a destinazione grazie ai vari collegamenti presenti tutto l’anno, ma che sono intensificati soprattutto durante la bella stagione.

Tuttavia, è bene sapere che non è possibile per i non residenti imbarcare un mezzo proprio come auto e camper, quindi è meglio noleggiare una bici, uno scooter o una barca se si desidera muoversi agevolmente nelle isole.

Le due isole principali dell’arcipelago, San Domino e San Nicola, sono le mete più ambite dove godere di mare cristallino e bellissime spiagge, dotate di tutti i comfort, ma anche di attrazioni come il torrione del Cavaliere del Crocefisso e il castello dei Badiali. La sera, poi, sono tanti i locali per divertirsi con drink e cene a base di pescato fresco e di capperi, tipicità locale.

Alberobello, una magica atmosfera tra i trulli

Alberobello è una piccola località pugliese che è famosa per le sue abitazioni tipiche: i trulli, case dalla forma conica, rendono il suo paesaggio davvero spettacolare ed è sicuramente una delle destinazioni da valutare per un week end. Non a caso, Alberobello fa parte del patrimonio UNESCO. Oltre a una passeggiata al tramonto tra i trulli, quando la luce dona un’atmosfera davvero magica, non si può non concedersi una cena nei ristoranti per godere la gastronomia tipica o visitare un trullo. Da non perdere anche i piccoli negozi che vendono artigianato locale.

Vieste, per chi ama il mare, ma anche la città

Vieste è una città pugliese che offre un po’ di tutto: dal mare spettacolare, con coste ricche di faraglioni, scogli e calette, ai tanti locali per il divertimento, a un centro urbano ricco di storia e di cultura.

Sicuramente da non perdere è il faro di Vieste, considerato tra i più importanti del Mediterraneo, ma anche i tanti trabucchi, strutture tipiche che servivano per pescare da terra e resistere agli attacchi dei pirati. Oggi queste piattaforme sono state trasformate in bellissimi e suggestivi ristoranti.

Salento, mare e tanto divertimento

Il Salento è un posto magico dove l’aria di mare si respira in ogni strada. Qui, tra una distesa d’acqua azzurra e le abitazioni bianche, è possibile trovare relax, divertimento e natura. La costa ionica che va da Santa Maria di Leuca fino a Gallipoli è una meta preferita soprattutto per i più giovani che cercano occasioni di divertimento notturno, mentre Porto Cesareo, un’area marina protetta, è perfetta per chi desidera una vacanza all’insegna del mare e del relax.