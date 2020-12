Sanremo è una delle più celebri città italiane nonché patria dell’omonimo festival che ogni anno attira moltissimi turisti italiani e stranieri. È una vera e propria perla della Riviera Ligure, grazie al suo splendido lungomare, ai suoi edifici dall’aspetto elegante ed ai numerosi rilassanti giardini che arricchiscono il suo panorama.

È un’ottima meta per un weekend fuori porta, ma ben si presta anche a soggiorni più lunghi: non mancano infatti qui attrazioni ed attività da poter svolgere, decisamente variegate e in grado quindi di accontentare i gusti di qualsiasi tipologia di viaggiatore.

Quali sono le principali attrazioni da vedere a Sanremo? E quali le attività da non perdere per sfruttare al meglio una breve o lunga vacanza in questa località?

Teatro Ariston

Anche chi non è mai stato a Sanremo ha probabilmente sentito nominare almeno una volta il suo famoso teatro Ariston, luogo che ospita con cadenza annuale il Festival della Canzone Italiana.

Si tratta di un teatro di notevoli dimensioni in grado di ospitare circa 2.000 persone ed al suo interno è possibile assistere a incredibili esibizioni che coinvolgono la lirica, la poesia, il balletto ed anche il mondo del cabaret.

L’accesso al teatro è riservato solo ai clienti che effettivamente vi si recano per partecipare ad uno degli eventi in programma e non è purtroppo possibile accedere alle sue sale per una semplice visita o per rubare qualche fotografia.

Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo è frutto delle capacità artistiche e architettoniche di Ferret, un noto architetto francese. Progettato e costruito in stile liberty, questo casinò rappresenta una delle sale da gioco più prestigiose nel panorama italiano.

A differenza del teatro Ariston, al casinò di Sanremo è possibile accedere liberamente: l’unico requisito da rispettare è infatti quello di essere maggiorenni. Una visita qui è senza dubbio degna di nota, anche solo per ammirare le caratteristiche architettoniche dell’edificio stesso.

Chi volesse accedere al casinò per tentare la fortuna potrà invece godere del suo ambiente elegante ed estremamente ricco di fascino. Anche se molti giocatori al giorno d’oggi preferiscono frequentare le numerose sale gioco virtuali, come quelle certificate e sicure proposte da casinoonlineprova.com, una visita al Casinò di Sanremo sa trasformarsi in un’occasione per vivere un’atmosfera decisamente particolare e lussuosa.

Giardini Regina Elena

Per chi apprezza le lunghe passeggiate nel verde, i giardini Regina Elena, con le loro numerose palme e la pace che li contraddistingue, sono sicuramente il luogo ideale dove trascorrere del tempo in completo relax.

Le molte viette di questi giardini dalle notevoli dimensioni permettono di allontanarsi anche solo per poche ore dallo stress cittadino, ammirando il magnifico paesaggio sulla città vecchia di Sanremo e sul suo inconfondibile golfo.

Le spiagge di Sanremo

Sanremo non è nota solo per le sue attrazioni cittadine, ma anche per le sue spiagge. È infatti una nota località balneare, meta di un turismo locale ed internazionale, in grado di conquistare in un attimo ogni visitatore.

Per chi cerca una spiaggia dalla sabbia fine, la spiaggia dei Porti è una destinazione da non perdere. Un’alternativa perfetta nel caso invece si sia alla ricerca di un litorale dai tratti ghiaiosi è la spiaggia Tre Ponti, la più ampia spiaggia libera nel panorama Sanremese.

Che si sia in cerca di quiete o che si venga attratti dalle aree della città che ospitano luoghi di fama internazionale,Sanremo è una meta perfetta per tutte le fasce di età. È adatta infatti ai giovani in cerca di divertimento, ma è anche una destinazione ideale per le famiglie, che possono trascorrere qui indimenticabili vacanze nella stagione estiva.

Un’ottima idea è anche quella di approfittare della posizione strategica di Sanremo, affacciata su uno dei tratti di mare più caratteristici d’Italia, per trascorrere delle rilassanti giornate sotto il sole, in compagnia di amici, famiglia o partner e godersi poi serate all’insegna del gusto, assaggiando gli ottimi piatti di pesce dei molti ristoranti presenti sulla riviera.