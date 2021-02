Il Decreto Legislativo 81/08, ossia il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, definisca una serie di figure professionali che hanno la responsabilità di verificare i requisiti di sicurezza in azienda per prevenire incidenti e abbassare la soglia di rischio infortuni sul lavoro.

Tra queste figure ci sono quella del RSPP e dell’ASPP, rispettivamente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. Il ruolo di RSPP è di particolare interesse perché in taluni casi può essere coperto dallo stesso Datore di Lavoro.

Per poter ricoprire tale carica, questi dovrà seguire un corso specifico, ossia il Corso RSPP Datore di lavoro che si articola in diversi moduli di varia durata a seconda del tipo di azienda di cui sono a capo.

In particolare, i titolari di aziende che vengono classificate a basso rischio dovranno seguire un corso di sedici ore, quelli che operano invece in aziende a rischio medio dovranno seguire un corso di trentadue ore e, infine, i Datori di Lavoro a capo di aziende considerate ad alto rischio dovranno seguire un corso della durata totale di quarantotto ore.

Va specificato che non sempre il Datore di Lavoro può svolgere il ruolo di RSPP in quanto è necessario che l’azienda in cui opera presenti alcuni requisiti specifici.

Pertanto, il titolare di un’azienda può essere RSPP solo in caso di aziende artigiane e industriali, agricole e zootecniche con un massimo di trenta lavoratori, oppure in aziende della pesca con un massimo di venti lavoratori o, ancora in altri tipi di azienda con un massimo di duecento lavoratori.

Come si strutturano i corsi RSPP e ASPP: i diversi moduli

Quando il Datore di Lavoro non può o non vuole ricoprire il ruolo di RSPP si dovrà necessariamente designare una o più persone dell’azienda, alle quale andranno affiancati gli ASPP.

Queste figure professionali vengono definite dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro come coloro che hanno il compito di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai possibili rischi in azienda.

Per avere le competenze necessarie al ruolo, dovranno seguire dei corsi di formazione, la cui durata, come nel caso del corso RSPP Datore di Lavoro, è differente a seconda del tipo di azienda in cui si opera.

Il corso è suddiviso in tre moduli differenti, non necessariamente dipendenti tra di loro. Il modulo A, ossia il corso di base, ha una durata di ventotto ore ed è comune a tutti i tipi di aziende.

Il secondo modulo, ossia il modulo B, prevede una parte comune a tutte le aziende, della durata di quarantotto ore, e una sezione specifica, di durata e tematiche differenti a seconda del codice Ateco dell’azienda.

Si distinguono pertanto i moduli SP1, SP2, SP3 e SP4, rispettivamente specifici per i codici Ateco A, B ed F, Q86.1 e Q87, C19 e C20; la durata di questi moduli speciali è differente essendo di dodici ore per l’SP1 e l’SP3 e di sedici ore per l’SP2 e l’SP4.

Per seguire il modulo B e sostenerne l’esame è necessario essere in possesso della certificazione di superamento dell’esame del corso di modulo A.

Per quanto riguarda invece il modulo C, questo non è conseguente al B, ma può essere seguito anche solo con la certificazione di superamento del modulo A.

A differenza dei precedenti, specifici per competenze tecniche, questo è legato all’acquisizione di competenze gestionali dei processi organizzativi e formativi, nonché nella comunicazione relativa al rischio e alla sua prevenzione.

Conclusione sul corso RSPP e ASPP

Il corso RSPP e ASPP è obbligatorio per formare figure professionali di riferimento in grado di garantire la massima sicurezza e prevenzione in azienda.

Informazioni tratte da: https://www.hsformazione.it/corsi/19/corso-rspp-aspp-modulo-a-b-c-sp