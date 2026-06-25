Il 5 luglio 2026 il Centro Cinofilo ANTEK Dog School ospita un importante corso dedicato al primo soccorso per animali domestici. Un appuntamento imperdibile per tutti i proprietari di cani e gatti che desiderano essere preparati ad affrontare situazioni di emergenza.
Tra gli eventi a Taranto più utili e formativi dell’estate 2026 arriva un’iniziativa dedicata al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Presso il Centro Cinofilo ANTEK Dog School si svolgerà infatti il Corso di Primo Soccorso per Animali Domestici, organizzato da Opes Italia Cinofilia e Dog Life Academy.
Ogni proprietario di un cane o di un gatto spera di non dover mai affrontare un’emergenza, ma sapere come intervenire nei primi minuti può fare una grande differenza in attesa dell’arrivo del veterinario. Questo corso nasce proprio con l’obiettivo di fornire conoscenze pratiche e competenze fondamentali per gestire le situazioni più delicate.
Indice
- Il corso di primo soccorso per animali a Taranto
- Cosa si imparerà durante il corso
- Quando e dove si svolge
- Perché partecipare
- Come iscriversi
Il corso di primo soccorso per animali a Taranto
Il Centro Cinofilo ANTEK Dog School organizza una serata interamente dedicata al primo soccorso veterinario di base, rivolta a chi vive quotidianamente con un cane o un gatto.
Durante l’incontro verranno illustrate le corrette procedure da adottare nelle situazioni di emergenza più frequenti, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per intervenire con lucidità prima dell’arrivo del medico veterinario.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di formazione sia per chi possiede già un animale domestico sia per chi desidera approfondire le corrette pratiche di gestione delle emergenze.
Per conoscere altri eventi in Puglia puoi consultare il calendario aggiornato dedicato agli appuntamenti del territorio.
Cosa si imparerà durante il corso
Il corso è stato progettato per offrire nozioni pratiche facilmente applicabili nella vita quotidiana.
Tra gli argomenti affrontati ci saranno:
- come riconoscere un’emergenza veterinaria;
- le prime manovre di soccorso;
- come comportarsi in caso di trauma;
- gestione delle principali situazioni critiche;
- cosa fare nell’attesa dell’intervento del veterinario.
L’obiettivo non è sostituire il medico veterinario, ma permettere ai proprietari di intervenire correttamente nei momenti più delicati, evitando errori che potrebbero peggiorare la situazione.
Al termine dell’incontro sarà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione, utile a certificare la presenza al corso.
Quando e dove si svolge
L’appuntamento è fissato per:
- Data: domenica 5 luglio 2026;
- Orario: ore 19:00;
- Luogo: Centro Cinofilo ANTEK Dog School, SP110, di fronte CIMAUTO Hyundai, Taranto.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 1 luglio 2026, salvo esaurimento dei posti disponibili.
Chi desidera trascorrere una giornata alla scoperta della città potrà trovare tanti suggerimenti dedicati a Taranto, tra cultura, itinerari ed eventi.
Perché partecipare al corso
Conoscere le tecniche di primo soccorso significa poter offrire un aiuto concreto al proprio animale nei momenti di maggiore difficoltà.
Incidenti domestici, malori improvvisi, colpi di calore, traumi durante una passeggiata o ingestione accidentale di sostanze possono verificarsi in qualsiasi momento. Sapere come reagire consente di mantenere la calma e aumentare le probabilità di un intervento efficace.
Il corso rappresenta inoltre un’opportunità per confrontarsi con professionisti del settore e con altri proprietari di animali, condividendo esperienze e consigli utili.
Se ami il territorio ionico e vuoi scoprire altre attività dedicate agli animali e al tempo libero, puoi consultare anche gli approfondimenti pubblicati su Taranto Experience.
Come iscriversi
I posti disponibili sono limitati per garantire un apprendimento efficace e una maggiore interazione con i docenti.
Per informazioni, costi e prenotazioni è possibile contattare il numero 379 121 2596 tramite WhatsApp.
L’iscrizione può essere effettuata anche attraverso la piattaforma dedicata del Centro Cinofilo ANTEK Dog School. Qualora si riscontrassero difficoltà nella procedura online, sarà comunque possibile prenotare inviando direttamente un messaggio WhatsApp.
Prima di raggiungere la sede del corso è consigliabile consultare il Meteo in Puglia per verificare le condizioni meteorologiche e organizzare al meglio gli spostamenti.
Il Corso di Primo Soccorso per Animali Domestici rappresenta uno degli eventi più interessanti dedicati agli amanti degli animali in programma a Taranto. Un’occasione concreta per acquisire competenze preziose, imparare a gestire le emergenze e prendersi cura del proprio cane o gatto con maggiore consapevolezza. Investire qualche ora nella formazione può davvero fare la differenza quando conta di più.