L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati, della Camera degli Avvocati Tributaristi, dell’Associazione Nazionale Magistrati – Sez. di Taranto, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato un Corso di Diritto e Contenzioso Tributario.

L’obiettivo è quello di offrire in loco una serie di competenze spendibili nella professione, in attesa della riforma che rivedrà il contenzioso tributario ed il processo telematico. L’inaugurazione del corso, che prevede gli incontri il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina, si terrà sabato 25 gennaio 2020 presso la Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto alle ore 9.30. Si parlerà di “Novità fiscali 2020, prospettive di riforma”. I lavori saranno introdotti dal presidente dell’ODCEC Taranto Cosimo Damiano Latorre e dal V presidente della Sez VI della CTR di Pescara Francesco Menna. Sono previsti i saluti di Lanfranco Vetrone – pres. Corte d’Appello Lecce, Anna de Simone – pres. Tribunale di Taranto, Michele Ancona – pres. CTR Puglia, Fulvia Misserini – pres. ANM Sez. Taranto, Stefano Fumarola – pres. Camera Tributaria Taranto, Fedele Moretti -pres. Ordine Avvocati Taranto, Giovanni Prudenzano – pres. Ordine Consulenti Lavoro Taranto . Relazioneranno il Prof. Antonio Uricchio, il dott. Vincenzo Busa ed il Dott. Lucio Luciotti.

L’importanza del corso

“Il Contenzioso Tributario, da sempre, è un’attività professionale nel quale non possono mancare i Commercialisti – afferma il presidente Latorre – che, con la loro formazione specifica e specialistica, danno un contributo essenziale al processo tributario, tanto come difensori, quanto come Giudici “laici”. Nell’ottica della Formazione Professionale Continua, cui la categoria è obbligata, abbiamo ritenuto di dover organizzare un “corso” di approfondimento specifico in relazione alle “novità fiscali 2020”, che si articolala in 33 ore formative distribuite in nove incontri, tutti nella Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto. La partecipazione all’evento dell’Associazione Nazionale Magistrati (sezione di Taranto) e degli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro conferisce alla nostra iniziativa maggiore rilevanza istituzionale oltre che di confronto professionale. Gli illustri relatori impegnati (Magistrati, Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Magistrati Tributari) daranno all’evento un contributo di altissimo profilo scientifico e professionale. Con questo evento, tra l’altro, intendiamo rivendicare nelle “Prospettive di riforma” il ruolo di una categoria, quella dei commercialisti, che non può essere assolutamente messa in discussione; al contrario, deve essere rivalutata perché utile alla Giustizia ed ai Contribuenti.”

Informazioni

Il corso è destinato a professionisti ed operatori della giustizia tributaria. Ulteriori informazioni presso la segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Sono previsti crediti formativi da parte dei rispettivi ordini professionali.

Programma

Sabato 25 Gennaio 2020 – Ore 9,30, Sala Monfredi – Camera di Commercio

“NOVITA’ FISCALI 2020- PROSPETTIVE DI RIFORMA ”

Introduce i lavori

Dott. Cosimo Damiano Latorre – Pres. ODCEC Taranto

Dott. Francesco Menna – V. Pres. Sez. VI – Pescara

Saluti

Dott. Lanfranco Vetrone Pres. Corte d’Appello Lecce

Dott.ssa Anna de Simone Pres. Tribunale di Taranto

Dott. Michele Ancona Pres. CTR Puglia

Dott.ssa Fulvia Misserini Pres. ANM Sez. Taranto

Avv. Stefano Fumarola Pres. Camera Tributaria Taranto

Avv. Fedele Moretti Pres. Ordine Avvocati Taranto

Dott. Giovanni Prudenzano Pres. Ordine Consulenti Lavoro Taranto

Relatori

Prof. Antonio Uricchio – Dott. Vincenzo Busa – Dott. Lucio Luciotti

DOCENTI E COORDINATORI

Dott. Raffaele Graziano Dott.ssa Lucia Isceri

Dott. Remo Epifani Avv. Stefano Fumarola

Dott. Lucio Luciotti Dott.ssa Fulvia Misserini

Avv. Stefania Montanaro Avv. Fabrizio Lamanna

Prof. Nicola Fortunato Dott. Cosimo D.no Latorre

Dott. ssa Antonella Montanaro Dott. Francesco Menna

Avv. Giuseppe Rinaldi Avv. Roberto Rochira

Dott. Vito Montanaro Avv. Maurizio Villani

Le lezioni si terranno presso la sede della Camera di Commercio di Taranto – Sala Monfredi