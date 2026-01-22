Non perdere questa occasione, prenota il tuo posto. Aperte le iscrizioni: Corso City Dog Walk – OPES Cinofilia. L’Antek Dog School è lieta di presentare il programma formativo City Dog Walk, certificato da OPES Cinofilia.

Il corso è finalizzato al miglioramento della gestione del cane in contesti urbani e a favorire un corretto sviluppo della relazione tra il binomio. Durante le lezioni verranno affrontati temi fondamentali per la convivenza civile e il benessere del binomio uomo-cane.

Programma in pillole:

Controllo e attenzione in presenza di stimoli ambientali.

Socializzazione urbana corretta.

Normative vigenti e rispetto degli spazi pubblici.

Superamento delle prove tecniche previste dal protocollo OPES.

Al superamento dell’esame verrà rilasciato: Patentino e Attestato

Rendi la tua vita quotidiana con il tuo cane un’esperienza d’eccellenza. Il tuo cane è un perfetto cittadino? Scoprilo con il nostro corso City Dog Walk! Posti limitati.

Inizio corso 15/02/2026 c/o centro cinofilo antek dog school

(Tutti gli incontri si svolgeranno di domenica mattina)

Per dettagli su costi e calendario: Scrivici in DM centrocinofilo.antekdogschool@gmail.com 3791212596 (whatsapp)