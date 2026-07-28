Grottaglie si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata al teatro d’autore e alla cultura del Meridione. Martedì 28 luglio alle ore 21.00, nella suggestiva cornice del Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, andrà in scena “Contami”, uno spettacolo capace di emozionare, divertire e far riflettere. L’ingresso è libero e gratuito, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento.

Per chi è alla ricerca dei migliori eventi a Grottaglie, questo appuntamento rappresenta una delle occasioni più interessanti dell’estate, unendo teatro, musica e tradizioni popolari in una narrazione coinvolgente.

Indice

Quando e dove si svolge Contami

L’appuntamento è fissato per martedì 28 luglio alle ore 21.00 presso il Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio di Grottaglie, uno dei luoghi più affascinanti della città delle ceramiche. L’evento è completamente gratuito e offre posti a sedere per permettere agli spettatori di vivere lo spettacolo in totale comodità.

Il Castello Episcopio rappresenta una location perfetta per ospitare spettacoli culturali grazie alla sua atmosfera suggestiva, capace di valorizzare ogni rappresentazione artistica e rendere ancora più intensa l’esperienza del pubblico.

Di cosa parla lo spettacolo

Contami è molto più di uno spettacolo teatrale. È un viaggio emozionale attraverso la memoria del Sud, delle sue tradizioni, delle storie tramandate di generazione in generazione.

Il titolo racchiude tre significati profondi:

ContAminami , ovvero lasciati coinvolgere dalle emozioni;

, ovvero lasciati coinvolgere dalle emozioni; racContAmi , raccontami una storia;

, raccontami una storia; contAMI, conta anche me, perché ogni persona custodisce un pezzo di memoria.

Lo spettacolo intreccia racconti, aneddoti, personaggi curiosi, citazioni e momenti di vita quotidiana con le note di canzoni che appartengono al patrimonio culturale italiano. Tutto viene narrato con leggerezza, comicità e ironia, senza mai perdere la profondità del messaggio.

Il regista e autore dedica questo lavoro alla propria famiglia, costruendo un ideale dialogo tra padre, figlio e tre generazioni diverse, simbolo del continuo passaggio della memoria e delle radici.

Perché vale la pena assistere

Uno degli elementi più affascinanti di Contami è la semplicità della messa in scena. Quattro attori, volutamente neutri e senza identità definite, diventano di volta in volta persone diverse, storie differenti e frammenti di vita che appartengono a tutti.

La scenografia essenziale lascia spazio alle interpretazioni, alle parole, alla musica e soprattutto alle emozioni. Gli attori cantano, raccontano, si muovono con energia e coinvolgono il pubblico fino a trasformare lo spettacolo in una grande esperienza collettiva.

Lo spettatore non assiste semplicemente a una rappresentazione, ma viene trasportato in una vera macchina del tempo fatta di ricordi, feste patronali, campane, campagne di ulivi e tradizioni popolari che caratterizzano il nostro Meridione.

Chi ama il teatro contemporaneo, la narrazione e le storie autentiche troverà in Contami uno spettacolo capace di lasciare un segno.

Visitare Grottaglie durante l’evento

Partecipare a questo spettacolo rappresenta anche un’ottima occasione per scoprire il centro storico di Grottaglie, passeggiare tra le sue caratteristiche viuzze e visitare il celebre Quartiere delle Ceramiche.

Prima o dopo lo spettacolo è possibile concedersi una cena nei locali del centro oppure visitare le botteghe artigiane che hanno reso famosa la città in tutto il mondo.

Per approfondire cosa vedere e vivere nel territorio è possibile consultare gli articoli dedicati su Discover Grottaglie.

Se desideri invece conoscere altri eventi e iniziative della provincia di Taranto, puoi consultare gli approfondimenti pubblicati su GirWebTV – Taranto e le guide dedicate su Taranto Experience.

Informazioni utili

Evento: Contami

Data: Martedì 28 luglio

Orario: ore 21.00

Luogo: Giardino Mediterraneo – Castello Episcopio, Grottaglie (TA)

Ingresso: libero e gratuito con posti a sedere.

Prima di raggiungere la location è sempre consigliabile consultare le Meteo in Puglia per organizzare al meglio la serata e vivere l’evento senza imprevisti.

Contami è uno di quegli spettacoli che riescono a unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale del teatro. Tra sorrisi, musica, racconti e ricordi, il pubblico sarà protagonista di un viaggio nella cultura del Sud che emoziona, diverte e invita a riscoprire il valore delle proprie radici. Un appuntamento da non perdere per chi ama gli eventi culturali a Grottaglie e desidera vivere una serata estiva all’insegna dell’arte e della condivisione.