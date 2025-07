Il celebre cantautore Roberto Vecchioni sarà protagonista di un concerto unico nel pittoresco centro storico di Grottaglie (Taranto), offrendo una serata di grande emozione tra musica e storia. In questa guida completa scoprirai dove, quando e come partecipare, con consigli utili su trasporti, cultura e meteo.

📍 Dove si svolge

Centro storico di Grottaglie

Il concerto avrà luogo in Piazza Regina Margherita nel cuore del centro storico di Grottaglie. L’atmosfera raccolta e autentica renderà la performance di Vecchioni ancora più coinvolgente. Per approfondire l’evento, puoi consultare l’articolo originale su GrottaglieInRete.

🗓️ Quando

Data e orario

Il concerto si terrà il 3 agosto 2025, con inizio previsto alle ore 21:00. Eventuali modifiche saranno comunicate dalle autorità locali e dagli organizzatori.

🚗 Come arrivare

In auto

Grottaglie si raggiunge facilmente tramite SS7. Ti consigliamo di arrivare almeno un’ora prima per trovare posto e passeggiare tra le vie antiche.

In treno e autobus

La stazione più vicina è quella di Grottaglie, servita da treni regionali Trenitalia. Ci sono anche collegamenti bus da Taranto e Martina Franca. Se vieni da Taranto, potresti consultare le informazioni su GirWebTV per aggiornamenti sui trasporti in provincia di Taranto.

🔍 Cosa vedere a Grottaglie

Approfitta della tua visita per esplorare:

Quartiere delle Ceramiche : le botteghe artigiane dove nasce la celebre produzione locale.

: le botteghe artigiane dove nasce la celebre produzione locale. Castello Episcopio : struttura medievale con vista panoramica.

: struttura medievale con vista panoramica. Chiese storiche: come la Chiesa del Carmine e Chiesa Matrice.

Per approfondimenti su cosa visitare, ti segnaliamo un focus interessante su DiscoverGrottaglie.

💡 Consigli utili

Concerto gratuito

Non ci sono ticket. Il concerto è gratuito.

Strutture gastronomiche

Grottaglie offre numerosi ristoranti: ti suggeriamo di prenotare in anticipo, vista la presenza del concerto. Potrai gustare specialità locali.

🌤️ Meteo in Puglia

Ti consigliamo di consultare sempre le previsioni Meteo in Puglia per pianificare al meglio la serata ed eventuali alternative in caso di maltempo.

Ultimi suggerimenti su Taranto

Se arrivi da Taranto, oltre ai collegamenti, potrebbe interessarti anche il sito TarantoExperience per scoprire curiosità e storie legate alla città.

Il concerto di Roberto Vecchioni a Grottaglie promette un mix di musica, arte e atmosfera pugliese. Segui la guida, controlla il Meteo in Puglia, e vivi una serata memorabile tra le bellezze storiche del centro. Buon concerto!