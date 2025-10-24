Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 19.30 si tiene, presso la Chiesa Madre Collegiata Maria SS.ma Annunziata di Grottaglie, il terzo appuntamento della VI Rassegna Organistica Grottagliese con un concerto del Maestro Nicola Dolci, Organista, compositore e direttore.

Una presenza che si aggiunge in maniera significativa ai vari e importanti appuntamenti che la rassegna grottagliese ospita grazie alla disponibilità del parroco della Collegiata D. Eligio Grimaldi e al sostegno della Pluriassociazione S. Francesco De Geronimo guidata dal dott. Ciro De Vincentis. Appuntamenti che consentono agli amanti della musica d’organo

di potersi accostare a uno strumento musicale di assoluto prestigio, grazie alla sua antichità e alle sue caratteristiche tecniche e foniche.

Nicola Dolci ha all’attivo una carriera concertistica internazionale, sia come solista che come organista, direttore e continuista con vari ensemble europei. Dopo aver completato gli studi presso i conservatori di Brescia e Verona sotto la guida di Francesco Zuvadelli, Pietro Pasquini e Massimiliano Raschietti, si è diplomato in organo con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore. Ha quindi approfondito la conoscenza del repertorio organistico studiando con Jean-Baptiste Monnot, Brett Leighton e Ben Van Oosten e grazie a corsi tenuti da musicisti di fama internazionale quali Wolfgang Zerer, Olivier Latry, Andrea Marcon ed Edoardo Bellotti.

Ha inoltre studiato improvvisazione organistica con Fausto Caporali e direzione corale e strumentale con Alessandro Quarta e Angelo Bolciaghi. Diversi i riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale: ancora giovanissimo vince la categoria “non diplomati” del Concorso Nazionale “Rino Benedet” di Bibione, nel 2021 è insignito del ministeriale “Premio Nazionale delle Arti – XV Edizione”, nel 2022 è vincitore del secondo premio al prestigioso “International Martini Organ Competition” di Groningen, mentre nel 2025 è assegnatario del terzo premio al “Concorso internazionale Organi Storici del Basso Friuli”, e vincitore del secondo premio assoluto (primo premio non assegnato) nella prima edizione del “Concorso Internazionale organistico Terenzio Zardini” di Verona.

Collabora regolarmente con rinomati ensemble, tra cui “I Barocchisti”, il coro della “RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana”, “Ensemble Quoniam” e il “Coro Claudio Monteverdi di Crema”, esibendosi in concerti, trasmissioni radiofoniche e progetti discografici.

Come direttore, la sua carriera spazia tra la direzione corale, orchestrale e di ensemble.

Dal 2018 è direttore dell’Orchestra “Cremaggiore” di Crema e dal 2024 al 2025 ha diretto la “Polifonica Francesco Cavalli”, coro della Cattedrale di Crema. Oltre alla carriera concertistica, svolge l’attività di docente di organo presso la “Scuola Diocesana di Musica Santa Cecilia di Brescia” e di organista presso il Santuario “Santa Maria della Croce” di Crema.

PROGRAMMA

25 ottobre 2025 ore 19:30

“Danzando per l’Europa”

NEI PAESI DEL NORD

Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621) Ballo del granduca

Pavana Lachrimae

William BYRD (1540-1623) Fantasia in a The Queen’s Alman

TRA SPAGNA E ITALIA

Antonio de CABEZÓN (1510-1566) Diferencias sobre la Gallarda milanesa Diferencias sobre la Pavana Italiana

Girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) Bergamasca

TRA ANTICO E MODERNO

Anon. Da “Codice Faenza” (XV sec.) Bel fiore dança

Anon. Sec. XIV

(da Robertsbridge Codex, 1360 c.a.)

Estampie

Franz DANKSAGMUELLER (1969)

Estampie (2007)

Nicola DOLCI (1997) Improvvisazione su temi dati

INTRODUZIONE:

M° Prof. Nunzio Dello Iacovo

Direttore Artistico della «Rassegna Organistica Grottagliese»