L’Estate a Grottaglie continua ad animare la città della ceramica con un ricco calendario di eventi dedicati a cittadini e visitatori. Tra gli appuntamenti da non perdere spicca la commedia musicale “Piacerebbe pure a te”, portata in scena dagli Arete Young, una compagnia capace di unire comicità, musica e riflessione in uno spettacolo coinvolgente per tutte le età.

L’evento, promosso nell’ambito del cartellone estivo del Comune di Grottaglie, si svolgerà nella splendida cornice del Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, uno dei luoghi più suggestivi della città, con ingresso gratuito.

Indice

L’evento dell’Estate a Grottaglie

Tra gli eventi a Grottaglie dell’estate, la commedia musicale “Piacerebbe pure a te” rappresenta un’occasione perfetta per trascorrere una serata diversa all’insegna della cultura e del divertimento.

Gli Arete Young propongono uno spettacolo capace di alternare momenti esilaranti a riflessioni profonde, coinvolgendo il pubblico attraverso dialoghi brillanti, musica dal vivo e situazioni capaci di emozionare.

Per rimanere aggiornati su altri eventi in Puglia, è possibile consultare anche gli approfondimenti pubblicati da Grottaglie in Rete.

La trama di “Piacerebbe pure a te”

La protagonista della storia è un’anziana signora che, arrivata alla soglia degli 80 anni, sente il desiderio di poter tornare indietro nel tempo per modificare alcune delle scelte più importanti della propria vita.

Ad ascoltare questo desiderio sarà un personaggio davvero insolito: un diavoletto fuori dagli schemi che accompagnerà la protagonista in una serie di situazioni imprevedibili, ironiche e ricche di colpi di scena.

La commedia affronta con leggerezza temi universali come il rimpianto, le seconde possibilità, il valore delle decisioni e l’importanza di vivere pienamente ogni momento, regalando al pubblico sorrisi ma anche spunti di riflessione.

Il Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio

Lo spettacolo si terrà nel suggestivo Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, uno dei luoghi simbolo di Grottaglie. Durante l’estate questo spazio si trasforma in un elegante teatro all’aperto, perfetto per ospitare concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali.

Visitare Grottaglie significa anche scoprire il celebre Quartiere delle Ceramiche, il centro storico e i suoi monumenti. Prima o dopo lo spettacolo è possibile concedersi una passeggiata tra le botteghe artigiane che hanno reso famosa la città in tutta Italia.

Per conoscere meglio Grottaglie e le sue bellezze è possibile leggere anche gli approfondimenti pubblicati su Discover Grottaglie.

Data, orario e ingresso

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare:

Evento: Piacerebbe pure a te

Piacerebbe pure a te Compagnia: Arete Young

Arete Young Data: Mercoledì 22 luglio

Mercoledì 22 luglio Orario: ore 20:30

ore 20:30 Luogo: Giardino Mediterraneo – Castello Episcopio, Grottaglie

Giardino Mediterraneo – Castello Episcopio, Grottaglie Ingresso: Libero

Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo per trovare posto e godersi con tranquillità l’atmosfera che precede l’inizio dello spettacolo.

Estate a Grottaglie: un calendario ricco di eventi

L’Estate a Grottaglie propone ogni anno un ricco programma di appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, alla cultura e alle tradizioni locali. Il calendario estivo richiama numerosi visitatori da tutta la provincia di Taranto e dalla Puglia, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e artistico della città.

Chi arriva da fuori può approfittare della serata per visitare anche il centro storico e scoprire le tante iniziative organizzate nel territorio della provincia di Taranto. Per ulteriori idee su cosa vedere è possibile consultare Taranto Experience, ricco di itinerari e curiosità dedicate al territorio ionico.

Per conoscere altri eventi e manifestazioni in provincia di Taranto è possibile visitare anche GirWebTV – Taranto.

Consigli per vivere la serata

Una serata di teatro all’aperto è ancora più piacevole se organizzata con qualche piccolo accorgimento. Indossare un abbigliamento comodo, arrivare con anticipo e approfittare della passeggiata nel centro storico renderanno l’esperienza ancora più speciale.

Prima di partire è consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia, così da organizzare al meglio la propria visita.

Se siete alla ricerca di eventi a Grottaglie, spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni culturali, questa rappresentazione degli Arete Young è sicuramente uno degli appuntamenti da segnare in agenda. Una serata gratuita pensata per tutta la famiglia, dove musica, comicità ed emozioni si fondono nella splendida cornice del Castello Episcopio, regalando al pubblico uno degli eventi più interessanti dell’Estate a Grottaglie.