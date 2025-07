L’Amministrazione Comunale di Palagiano è lieta di annunciare un nuovo, prestigioso appuntamento all’interno del cartellone dell’Estate Palagianese 2025. Domenica 27 luglio, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per “Aspettando il Festival del Cabaret”, una serata di spettacolo e risate in collaborazione con il rinomato Festival del Cabaret – Città di Martina Franca.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, avrà inizio alle ore 21:00 e porterà in scena tre celebri nomi del panorama comico nazionale, per offrire ai cittadini e ai visitatori una serata di alta qualità all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

La serata vedrà alternarsi sul palco artisti di grande talento:

Dino Paradiso, comico lucano di grande successo, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi di prima serata come “Zelig” e “Colorado”. Con la sua comicità viscerale e il suo inconfondibile stile, Paradiso esplora con ironia e intelligenza le dinamiche della vita al Sud, garantendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.

La Ricotta, irriverente duo comico salito alla ribalta grazie a trasmissioni come “Zelig Time” e “Colorado”. Attraverso personaggi originali e sketch surreali, il duo offre una comicità fresca e innovativa, capace di conquistare ogni tipo di pubblico.

Tino Fimiani, cabarettista e autore apprezzato in tutta Italia, vincitore di numerosi premi di settore. I suoi monologhi si distinguono per l’acutezza della satira di costume e per la capacità di unire la risata a spunti di riflessione intelligenti e mai banali.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare a Palagiano una tappa così significativa, che anticipa uno degli eventi più importanti del settore a livello nazionale,” dichiara l’Amministrazione Comunale. “Questa serata rappresenta una gran bella opportunità, resa possibile dalla sinergia con il Festival del Cabaret di Martina Franca, che ringraziamo per la proficua collaborazione. Offrire spettacoli gratuiti e di alto livello è un obiettivo centrale della nostra programmazione estiva, per valorizzare il nostro territorio, promuovere la socialità e rendere la cultura accessibile a tutti. Invitiamo l’intera cittadinanza a partecipare per condividere insieme una magnifica serata estiva.“

L’evento si inserisce nel ricco programma dell’Estate Palagianese 2025, che continua a proporre iniziative culturali, musicali e di spettacolo per animare la stagione estiva del comune.

Riepilogo Evento:

Cosa: “Aspettando il Festival del Cabaret” con Dino Paradiso, La Ricotta, Tino Fimiani

Quando: Domenica 27 luglio 2025, ore 21:00

Dove: Piazza Vittorio Veneto, Palagiano (TA)

Costo: Ingresso libero e gratuito