La sicurezza in casa è uno dei nostri principali pensieri. Proteggere la propria casa a 360° sta diventando sempre più una priorità: è indispensabile vivere in una casa sicura e protetta sia all’interno che all’esterno. Isolamento termico, isolamento acustico, zanzariere, climatizzatori, infissi, porte blindate sono le basi per vivere nel comfort di una casa sicura, ai quali poi si possono aggiungere protezioni aggiuntive.

Quando parliamo di protezione della casa si pensa soprattutto a come difendersi dai furti, dai ladri d’appartamento, e quindi si cerca di evitare qualsiasi tipo di intrusione. Si pensa anche a come proteggere la propria casa da eventi atmosferici avversi quali allagamenti, alluvioni, mareggiate… al fuoco, sia che sviluppi in casa stessa o che provenga dall’esterno. Per questo è necessario organizzare al meglio la casa per prevenire qualsiasi disagio. La solita porta blindata, inferriata, telecamera esterna o interna sono soluzioni ormai obsolete e superate, o comunque non più sufficienti a garantire la massima sicurezza. Al giorno d’oggi esistono diverse soluzioni moderne, innovative, tecnologiche per garantire gli obiettivi di sicurezza e comfort. Tra questi c’è Ajax Systems, un sistema di sicurezza professionale in grado di garantire protezione e controllo di vari ambienti, che si tratti della casa in cui si abita, ufficio, locale commerciale o qualsiasi altro spazio si desideri controllare e proteggere.

I sistemi di sicurezza dell’azienda sono sviluppati con tecnologie di ultima generazione e garantiscono un controllo in tempo reale, un hub centrale controlla il sistema, composto da rilevatori di movimento, di apertura, telecamera, comando di emergenza. Tutto interconnesso tramite rete wireless, in grado di inviare l’allarme sia all’utente sia ad un istituto di vigilanza. Quindi, dovunque ci si trovi, si può sempre controllare la propria casa o qualsiasi altro locale senza rischiare che sia troppo tardi alla scoperta di qualche misfatto.

Il sistema di sicurezza AJAX vince il primo posto agli International Security & Fire Excellence Awards a IFSEC International e FIREX International a Londra. Offre una gamma completa in fatto di sicurezza, fornendo soluzioni intelligenti anche per la prevenzione degli incendi, rilevando fumo e temperatura; rilevazione di presenza sia in ambienti esterni che interni, rilevatori per prevenire gli allagamenti…

Grazie all’automazione e all’interconnessione dei dispositivi, è anche possibile controllare e gestire gli elettrodomestici, le prese, o le serrande, ecc… quindi comandarne accensione, apertura, temperatura ecc…

Grazie quindi al contributo della domotica e delle nuove tecnologie, i nostri ambienti potranno essere davvero sicuri e noi sentirci davvero protetti e con meno preoccupazioni, avendo sempre il controllo dovunque ci troviamo, semplicemente dal nostro smartphone.