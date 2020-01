Giovedì 9 gennaio alle ore 19.00 la libreria Mondadori, sita in via De Cesare a Taranto, ospita la presentazione del libro “L’Oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni” di Simon& the stars.

L’autore, Simone MORANDI, del libro “L’Oroscopo 2020, il giro dell’anno in 12 segni”, scritto con Claudio Roe, incontrerà il pubblico, giovedì 9 gennaio alle ore 19.00 presso gli spazi della libreria Mondadori Store di via De Cesare 35, situato nel borgo della città di Taranto. Durante l’evento Simone Morandi dialogherà con Serena Mellone, giornalista di moda e costume.

Il libro

“Come sarà il 2020? Simon & the Stars racconta il nuovo anno. Il suo sguardo preciso e poetico ci aiuta a esplorare e affrontare meglio, attraverso simboli, riflessioni e consigli, questo nuovo capitolo della nostra vita. Come in un viaggio sulla macchina del tempo, Simon ci accompagna non solo verso il futuro, ma anche in un passato che gioca un ruolo fondamentale per comprendere meglio il presente. In questo modo, l’oroscopo diventa uno strumento in grado di indicare a quale punto della nostra storia personale ci troviamo, e quali traguardi o sfide abbiamo di fronte a noi. Proprio come un orologio, ci aiuta a leggere e interpretare il passaggio del tempo e gli snodi di una trama che, giorno dopo giorno, siamo noi a scrivere. Non a caso, anche quest’anno il racconto di ogni segno affidato a un film, una narrazione emotiva e universale che aiuta a comprendere meglio le tematiche principali del 2020. E, soprattutto, a mettere a fuoco la conquista che ogni segno deve raggiungere nel proprio percorso di crescita e maturazione. Insomma, ci sono le previsioni... ma non solo. Perché lo scopo di questo libro emozionarvi, ispirarvi e farvi rileggere in una nuova chiave alcuni passaggi salienti della vostra vita. Tra passato, presente e futuro. Se ci riuscirà, avrà colto nel segno. Zodiacale e non.”

L’autore

Nato sotto il segno dell’Acquario, Simone Morandi (alias Simon & The Stars) ha cominciato a occuparsi di oroscopo quasi per gioco, sull’onda della pura passione per le stelle. Ma ormai è un fenomeno del web: il suo sito e i suoi profili Facebook e Instagram attraggono ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Discepolo di Liz Greene e Melanie Reinhart, Simon ha reso l’astrologia una materia illuminante e ricca di stimoli, conquistando un pubblico sempre più vasto grazie a un linguaggio sensibile, poetico e diretto. Il suo oroscopo è ospitato da numerose testate online, radio, riviste e quotidiani. Partecipa periodicamente a «Vieni da me» (Rai Uno), «Moviemag» (Rai Movie) e «Pinocchio» (Radio Deejay). Questa edizione è arricchita dalla presenza di Claudio Roe, autore, scrittore e compagno di stelle.

Informazioni utili

Ingresso libero. Per informazioni: Mondadori Store, via De Cesare n°35, Taranto Tel.099.4591661