Claudio Baglioni in concerto a Taranto. Due serate di musica e poesia al Teatro Orfeo il 18 e 19 dicembre 2025.

Indice

Claudio Baglioni in concerto a Taranto

Claudio Baglioni torna a Taranto con due concerti esclusivi il 18 e 19 dicembre 2025, al Cinema Teatro Orfeo…

Dettagli dell’evento

Date: 18 e 19 dicembre 2025

18 e 19 dicembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Luogo: Cinema Teatro Orfeo, Via Pitagora 80, Taranto

Cinema Teatro Orfeo, Via Pitagora 80, Taranto Prezzo biglietti: da €69,00 a €130,00

Il tour “Piano di volo Solo Tris”

Un tour intimo e acustico con Baglioni da solo sul palco, tra pianoforte e chitarra. Parte del progetto “1000 Giorni”…

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili su TicketOne. Si consiglia l’acquisto anticipato.

Scopri Taranto e la sua cultura

Approfitta del concerto per visitare Taranto. Info su Taranto Experience e Girwebtv.it.

Previsioni meteo e consigli utili

A dicembre clima mite. Consulta il Meteo in Puglia per organizzarti al meglio.

Per altri eventi in zona, visita anche Grottaglie in Rete.