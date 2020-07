Prende il via la terza edizione della rassegna Classica d’Estate della Camerata Musicale Salentina, quattro appuntamenti con i migliori talenti della musica classica pugliese, che quest’anno si svolgeranno, in piena sicurezza, nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa Via Petraglione) a Lecce.

Una rassegna mai come quest’anno fresca e giovane, con interpreti di straordinario talento che regaleranno grandi emozioni. Si parte mercoledì 15 luglio in compagnia del Palmieri Saxophone Quartet, ensemble di studenti del Liceo Classico Statale “G. Palmieri” guidato sapientemente da Fulvio Palese.

Giovedì 16 luglio un gradito ritorno nel cartellone della Camerata Musicale Salentina: si esibirà infatti la pianista Chiara De Quarto, vincitrice del concorso musicale “MusicArte 2019”, con un meraviglioso programma con musiche di Bach, Schumann e Scriabin.

Venerdì 17 luglio gli amanti del pianoforte avranno il piacere di ascoltare il bravissimo Gabriele De Carlo, con musiche di Mendelssohn, Bach/Busoni e Rachmaninov.

Ultimo appuntamento sabato 18 luglio con un’altra pianista, Maria Angelica Giannetta, vincitrice del concorso musicale “Villa La Meridiana 2020”, che eseguirà musiche di Mozart, Schubert e Ravel.

Per informazioni, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Biglietti presto in vendita.