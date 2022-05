Cinzella Festival, il festival come sempre dedicato a musica e cinema torna nel 2022 con un doppio appuntamento: 15-16-17 luglio nell’incantevole e unico scenario delle Cave di Fantiano A Grottaglie (TA) e il 9 agosto presso il Capannone Ex Montecatini di Brindisi (zona porto), per la direzione artistica dell’attore Michele Riondino. I biglietti sono già disponibili sulla app di ticketing DICE. Presto saranno annunciate le giornate relative al cinema.

Dopo il successo dello scorso anno con Daniele Silvestri, Almamegretta e La Rappresentante di Lista, dopo il clamore di Tricky, Folcast e La Femme e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella torna per la sua sesta edizione nell’estate 2022 e riprende la sua forma di festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale.

Anche quest’anno il claim del festival sarà “suoni ed immagini tra i due mari”, una parte sarà quindi dedicata alle “immagini” e una parte ai concerti dal vivo. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione e film, insieme a tanta musica.

Biglietti disponibili su DICE.

15 LUGLIO – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

16 LUGLIO – ZEN CIRCUS + ospite speciale MOTTA: https://link.dice.fm/ fkBvdewjzpb

17 LUGLIO – IDLES: https://link.dice.fm/ CWwySfAjzpb

presso le Cave di Fantiano – Grottaglie (TA).

9 AGOSTO – MORCHEEBA: https://link.dice. fm/zoRTbYBjzpb

presso il Capannone Ex Montecatini – Brindisi (zona porto).

Per info e aggiornamenti:

https://www.cinzellafestival. com