Ci siamo, è iniziata la settimana della sesta edizione del Cinzella Festival, che ha avuto un prologo a Taranto con il CINZELLA IMMAGINI a Giugno e che avrà un appendice a Brindisi il 9 agosto con i MORCHEEBA ( ex capannone Montecatini ) ma che concentra nei tre giorni alle cave di Fantiano di Grottaglie il cuore della sezione SUONI.

Ed è inutile negare che grandissima è l’attesa per quella che è attualmente universalmente riconosciuta come la migliore LIVE BAND del PIANETA : IDLES, sul MAIN STAGE del Cinzella il 17 Luglio. La band di Bristol, dopo aver conquistato il numero 1 della classifica UK nel 2020 con il fragoroso Ultra Mono, si è ripresentata a fine 2021 con un disco, Crawler, che rispecchia la volontà di ridisegnare l’identità del gruppo attraverso l’esplorazione di nuove sonorità.

Ma è naturalmente “on stage” che la carica della band capitanata da JOE TALBOT detona in show sempre diversi, sempre coinvolgenti, con una forza che si abbatte sugli spettatori lasciandoli esausti.

Ma è Giovedì 15 Luglio che la magnifica venue immersa negli ulivi si accenderà di musica e colori grazie ai FAST ANIMALS AND THE SLOW KIDS, l’indie-rock band nata a Perugia nel 2008 e con una solida fan base consolidata grazie alla continua attività live.

Venerdì 16 è invece la volta di THE ZEN CIRCUS che torneranno a calcare il palco del Cinzella Festival dopo l’edizione inaugurale del 2017 tenutasi alla Masseria Carmine. Ospite davvero speciale degli ZEN CIRCUS : MOTTA.

Completeranno la sezione SUONI gli opening delle band selezionate nel corso della programmazione invernale di SPAZIOPORTO ( Stain, Malamore, Bram Stalker ) e soprattutto le “giovani promesse” del progetto Il Progetto Fame , finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro e attuato da Teatro Pubblico Pugliese.

In chiusura DJ set in rotazione, il tutto incastonato nel verde delle cave e condito con gli stand food & drink ( anche vegan ) e l’area espositiva organizzata da La Factory – Handamade in Italy per una vera e propria esperienza immersiva in quello che è ormai consolidato come uno dei migliori festival italiani.

Biglietti su DICE, Vivatickets o direttamente al botteghino.