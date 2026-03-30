Il Cinzella Festival continua a tracciare il suo percorso internazionale per l’edizione del decennale e annuncia un nuovo appuntamento di grande suggestione: il 25 luglio, nella cornice unica delle Cave di Fantiano, arrivano i Kerala Dust. Tra le realtà più affascinanti della scena elettronica contemporanea, la band londinese porterà sul palco un live intenso e stratificato, capace di fondere energia club e profondità narrativa in un’esperienza immersiva e in continua evoluzione.

I Kerala Dust si sono formati a Londra nel 2016. Ispirati a fare musica dalle mattinate confuse trascorse insieme nei locali notturni. Rappresentano il punto d’incontro tra l’art rock e l’elettronica innovativa, dove il caldo abbraccio della pista da ballo lascia spazio ai vasti panorami dell’Americana, del desert blues e dei viaggi al crepuscolo attraverso una città illuminata dai neon. I Kerala Dust hanno un suono meravigliosamente mutevole; una fusione inquieta in cui il significato si trova nei frammenti piuttosto che in qualcosa di fisso o statico. L’esperienza dal vivo è imponente ed energica, un’esplorazione dinamica dell’eclettico repertorio della band.

La line up è ancora in via di definizione per le tre giornate del festival, nel frattempo questa data si aggiunge a quelle già annunciata del 26 e 27 luglio, che vedranno protagonisti i Bluvertigo e Niccolò Fabi.

Il live del 26 luglio si preannuncia come un momento intenso e magnetico con i Bluvertigo, headliner della serata. I Bluvertigo si sono distinti fin dagli esordi per un approccio fuori dagli schemi nella musica italiana. Hanno costruito un’identità sonora unica, mescolando generi, suggestioni e linguaggi diversi. La loro cifra stilistica emerge nei dettagli inaspettati e nelle scelte imprevedibili. Ogni progetto diventa uno spazio in cui elementi lontani dialogano in modo armonico e le loro performance dal vivo uniscono rigore tecnico, energia e ironia. Musica, immagine e presenza scenica si fondono in un’esperienza immersiva.

Niccolò Fabi, headliner della serata conclusiva del festival. Sul palco con lui anche Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, insieme a Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, musicisti che hanno preso parte anche alla registrazione del suo ultimo album. Cantautore raffinato e autentico, porterà sul palco un live intenso che unisce emozione, introspezione ed energia, ripercorrendo i brani più celebri della sua carriera e le nuove sonorità. La sua scrittura profonda e riconoscibile ha accompagnato intere generazioni, trasformando esperienze personali in racconti universali.

Il Cinzella Festival si prepara così a celebrare i suoi primi dieci anni confermandosi come uno degli appuntamenti musicali più suggestivi dell’estate pugliese, capace di unire grandi artisti e nuove visioni in uno scenario unico come quello delle Cave di Fantiano.

Il Cinzella Festival, dedicato alla musica e alla cultura, è ancora una volta organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale AFO6 di Taranto – con la direzione artistica dell’attore e regista Michele Riondino – ed è la giusta combinazione di musica internazionale, scelta di locations suggestive, accoglienza calorosa e attenzione nei confronti del pubblico partecipante. Tutto questo ha permesso al festival di diventare un polo di attrazione artistica e cultura pugliese, riconosciuto a livello nazionale e internazionale.