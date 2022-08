Sono giorni frenetici a Taranto, tanti gli eventi in programma in riva allo ionio, sulla litoranea, ma anche a Martina Franca e nel resto dell’entroterra. A Grottaglie in questi giorni è possibile visitare la Mostra della Ceramica nel centro storico e partecipare alla festa dell’Uva da Tavola.

Nota per la produzione di ceramiche artistiche e per la produzione di uva da tavola la cittadina di Grottaglie sorge a valle della Murgia meridionale, al confine con la provincia di Brindisi.

Se vi trovate da queste parti vi consigliamo di non perdervi il Quartiere delle Ceramiche e il centro cittadino: qui una fontana monumentale lancia l’acqua dai tanti capasoni posizionati all’interno. Si tratta di antiche ed enormi giare che venivano utilizzate come contenitori per l’olio o il vino.

Proseguendo su Viale Matteotti all’altezza di via Parini trovate uno dei laboratori del gusto di Gelida Voglia. Si tratta di una Agri Gelateria che realizza il gelato agricolo naturale e il gelato a km zero.

Molti ingredienti sono completamene a km 0: l’uva da tavola di Grottaglie per esempio e poi gli agrumi, il latte bio, le marmellate, i frutti di bosco, l’olio extravergine biologico sono tutti prodotti nelle campagne dei paesi limitrofi.

In questo weekend potrete lasciarvi trasportare dalle emozioni gustando il gelato al pecorino, miele e fioroni piccanti, oppure il gelato all’uva Vittoria di Grottaglie e la menta.

Ma non solo… il laboratorio offre tantissimi gusti sfiziosi e che difficilmente troverete in altri posti: il gelato alla Mela San Giovanni e Pera Coscia con glassa di Mele Annurche, il gelato alla Cupeta Salentina, il gelato all’Anguria Ninja, il gelato al Gelso Rosso della valle dell’Etna.

Il gelato viene prodotto con le migliori eccellenze locali che la terra sa offrire e portate direttamente dal contadino e dalle piccole realtà agricole del territorio nel laboratorio artigianale. Il laboratorio di produzione è a vista ed il gelato viene prodotto quotidianamente, sempre con la massima attenzione per la qualità delle materie prime.

Cosa aspettate? Date una svolta alla serata: toglietevi questo sfizio goloso!