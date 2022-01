Ti stai chiedendo se le case in legno sono una nuova tendenza o una tradizione di vecchia data? Ce lo siamo chiesti anche noi e, dopo aver svolto numerose ricerche, abbiamo trovato la soluzione, che spiegheremo ampiamente nelle prossime righe.

Sei pronto per progettare la casa dei tuoi sogni?

Case in legno

Le case in legno sono delle strutture abitabili molto diffuse soprattutto in Europa del Nord ed in America, i motivi per cui sono così diffuse sono diversi: offrono numerosi benefici in termini di risparmio energetico, estetica, isolamento termico ed acustico, comfort abitativo e molto altro ancora.

Di recente, queste costruzioni sostenibili ed a basso impatto ambientale si sono diffuse anche nel nostro Belpaese; anche qui, sempre più persone optano per realizzare la propria casa in legno nei nuovi quartieri delle città.

Andiamo ora a dare un’occhiata più in dettaglio ai principali benefici offerti da queste strutture.

Benefici offerti dalle case in legno

Tra i tanti benefici offerti dalle case in legno, troviamo senz’altro:

Efficienza energetica : grazie al fatto che il legno è un isolante termico ed acustico naturale, sarà possibile ridurre il consumo di energia (sia riscaldamento che climatizzazione) e, di conseguenza, dei costi in bolletta. Infatti, il legno è in grado di mantenere un microclima ideale ed una temperatura interna costante durante tutto l’arco dell’anno, in maniera naturale;

: grazie al fatto che il legno è un isolante termico ed acustico naturale, sarà possibile ridurre il consumo di energia (sia riscaldamento che climatizzazione) e, di conseguenza, dei costi in bolletta. Infatti, il legno è in grado di mantenere un microclima ideale ed una temperatura interna costante durante tutto l’arco dell’anno, in maniera naturale; Aspetto estetico : contrariamente a quanto si possa pensare, è possibile realizzare la propria abitazione in legno in base al proprio gusto estetico ed alle proprie necessita: se hai bisogno di una abitazione dalle linee minimal con cinque stanze, puoi realizzarla senza problemi e senza vincoli;

: contrariamente a quanto si possa pensare, è possibile realizzare la propria abitazione in legno in base al proprio gusto estetico ed alle proprie necessita: se hai bisogno di una abitazione dalle linee minimal con cinque stanze, puoi realizzarla senza problemi e senza vincoli; Prezzo : uno dei motivi principali per cui le persone decidono di trasferirsi nelle case in legno è il loro prezzo molto conveniente. Infatti, a parità di dimensioni, costano molto meno delle case in mattoni: Maestro Case, azienda leader nella costruzione di strutture in legno, propone soluzioni abitative in legno a partire da 15mila euro, per circa 50mq di casa, non male vero?;

: uno dei motivi principali per cui le persone decidono di trasferirsi nelle case in legno è il loro prezzo molto conveniente. Infatti, a parità di dimensioni, costano molto meno delle case in mattoni: Maestro Case, azienda leader nella costruzione di strutture in legno, propone soluzioni abitative in legno a partire da 15mila euro, per circa 50mq di casa, non male vero?; Tempi di costruzione : uno dei tanti vantaggi delle case in legno è la loro velocità di costruzione. Infatti, dopo aver progettato la propria abitazione, saranno necessari dai due ai sei mesi per la produzione della struttura. Una volta fatto ciò, degli esperti verranno in loco e nell’arco di una settimana, a seconda della dimensione, installeranno la struttura (che potrà essere vissuta sin da subito);

: uno dei tanti vantaggi delle case in legno è la loro velocità di costruzione. Infatti, dopo aver progettato la propria abitazione, saranno necessari dai due ai sei mesi per la produzione della struttura. Una volta fatto ciò, degli esperti verranno in loco e nell’arco di una settimana, a seconda della dimensione, installeranno la struttura (che potrà essere vissuta sin da subito); Resistenza: tra le altre cose, la resistenza è un punto a favore delle case in legno. Infatti, con una corretta manutenzione, queste strutture sono in grado di resistere al vento, ad eventi sismici e al fuoco, senza contare che possono durare anche centinaia di anni.

Inoltre, vivere all’interno di una costruzione in legno, grazie anche ai benefici appena discussi, è molto confortevole e salubre; il legno è un materiale altamente traspirante, che permette di avere una buona circolazione dell’aria.

Ora che ti abbiamo elencato i principali benefici offerti dalle case in legno, capirai da solo il motivo per cui sempre più persone decidono di optare per una soluzione come questa per vivere 365 giorni l’anno.

Non ti rimane che buttare giù una bozza e realizzare la casa dei tuoi sogni!