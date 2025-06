Nel cuore della provincia ionica, dove i vicoli parlano e le tradizioni si respirano ad ogni passo, Carosino si prepara ad accogliere un evento che unisce cultura, gusto e memoria. Venerdì 14 giugno, con inizio alle ore 19 da Piazza Vittorio Emanuele III, prenderà vita una passeggiata guidata organizzata dal FAI Giovani – Delegazione di Taranto, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Carosino.

L’iniziativa è un invito a scoprire – o riscoprire – il fascino di uno dei borghi più autentici del territorio, attraverso un percorso che toccherà i luoghi storici più significativi del paese, accompagnato da racconti, aneddoti e curiosità. Un itinerario pensato non solo per valorizzare il patrimonio locale, ma anche per rendere omaggio a Gabriella De Pace, fondatrice della Delegazione FAI di Taranto, recentemente scomparsa. A lei è dedicata l’intera serata, nel segno della passione e dell’impegno che ha sempre saputo trasmettere a chi ha condiviso con lei il cammino nella tutela del bello.

Al termine della visita, i partecipanti saranno accolti in un’atmosfera conviviale con una degustazione di prodotti tipici locali, espressione della generosa cultura enogastronomica carosinese. A rendere l’esperienza ancora più suggestiva sarà la celebre fontana del vino, che tornerà a zampillare per l’occasione: un simbolo di festa, condivisione e radici profonde.

La partecipazione prevede un contributo minimo di 10 euro per i non iscritti FAI, ridotto a 8 euro per i soci. Sarà inoltre possibile iscriversi o rinnovare l’adesione al Fondo per l’Ambiente Italiano direttamente in loco, usufruendo della quota agevolata di 15 euro riservata ai giovani tra i 18 e i 35 anni. Info e prenotazioni: 339-2624323.