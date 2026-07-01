Una serata dedicata ai bambini e alle famiglie. Sabato 26 luglio 2026 Carolina Benvenga sarà protagonista alla Rotonda del Lungomare di Taranto con il suo coinvolgente “Carolina’s Family Show”, uno degli appuntamenti più attesi dell’Orfeo Summer Festival & Ultrasuoni Music Fest. Musica, balli, giochi e tanto divertimento aspettano grandi e piccoli.

L’estate di Taranto propone un evento pensato per tutta la famiglia. Dopo il successo ottenuto in televisione e nei teatri italiani, Carolina Benvenga porta il suo spettacolo live anche in Puglia, regalando ai bambini un’esperienza coinvolgente fatta di musica, coreografie e momenti di interazione con il pubblico.

L’appuntamento rientra nel cartellone dell’Orfeo Summer Festival, una rassegna che sta portando alcuni dei protagonisti dello spettacolo italiano nella splendida cornice della Rotonda del Lungomare. Un evento che si inserisce tra i principali eventi dell’estate pugliese.

Indice

Quando e dove si svolge lo spettacolo

Il Carolina’s Family Show è in programma sabato 26 luglio 2026 alle ore 21:00 presso la Rotonda del Lungomare di Taranto, una delle location estive più suggestive della città.

L’area è facilmente raggiungibile sia dal centro cittadino sia da chi arriva dalle altre province pugliesi.

Chi è Carolina Benvenga

Carolina Benvenga è una delle conduttrici e artiste più amate dal pubblico dei bambini. Attrice, cantante e volto televisivo, negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento dell’intrattenimento per famiglie grazie ai programmi dedicati ai più piccoli.

I suoi spettacoli dal vivo sono caratterizzati da musica, balli, giochi educativi e tanta partecipazione del pubblico, coinvolgendo non solo i bambini ma anche i genitori.

Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia

Il Carolina’s Family Show propone un viaggio tra canzoni, coreografie e momenti di animazione che trasformano ogni tappa del tour in una vera festa.

I piccoli spettatori potranno cantare insieme a Carolina, seguire le coreografie e vivere un’esperienza coinvolgente in un clima di allegria e condivisione.

Lo spettacolo è adatto ai bambini di tutte le età e rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una serata estiva diversa dal solito.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono acquistabili presso il Botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora 80 a Taranto oppure attraverso i circuiti TicketOne e 2Tickets.

Considerata la forte presenza di famiglie, è consigliabile acquistare i biglietti con anticipo.

Come arrivare alla Rotonda del Lungomare

La Rotonda del Lungomare dispone di numerosi parcheggi nelle vicinanze ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

Nei dintorni sono presenti bar, gelaterie e locali dove trascorrere piacevolmente il tempo prima dell’inizio dello spettacolo.

Una giornata a Taranto con i bambini

Chi arriva da fuori città può approfittarne per trascorrere una giornata visitando il Lungomare, il Castello Aragonese, il Ponte Girevole oppure passeggiando tra il Borgo Umbertino.

Per conoscere altri itinerari turistici dedicati a Taranto è possibile consultare gli approfondimenti dedicati alla città.

Consigli utili

Per vivere al meglio l’evento è consigliabile arrivare almeno mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo e portare con sé tutto il necessario per i più piccoli.

Essendo uno spettacolo all’aperto, è sempre opportuno consultare le previsioni del Meteo in Puglia prima di partire.

Il Carolina’s Family Show rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate tarantina per bambini e famiglie. Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della condivisione che renderà ancora più speciale il cartellone dell’Orfeo Summer Festival 2025.