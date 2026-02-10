Il Carnevale di Massafra è una delle manifestazioni carnevalesche più spettacolari e attese dell’intera Regione Puglia. Conosciuto come un *Carnevale Storico* riconosciuto dal Ministero della Cultura (MIC), questo evento ha radici profonde, una tradizione unica e un coinvolgimento della comunità che lo rende uno dei festeggiamenti più amati sia dai massafresi sia dai visitatori provenienti da tutta Italia.

Scopri in questa guida quando si svolge, dove andare, come partecipare e tutto ciò che rende il Carnevale di Massafra un’esperienza indimenticabile. E non dimenticare di consultare il Meteo in Puglia per organizzare al meglio il tuo soggiorno!

Dove e quando si svolge il Carnevale di Massafra

Il Carnevale di Massafra si tiene ogni anno nella città di Massafra, in provincia di Taranto, nel cuore della Puglia. Massafra è una località ricca di storia con un affascinante centro storico e un ambiente naturale caratterizzato dalle gravine, tipiche profonde vallate rocciose.

La 73ª edizione del Carnevale si svolge con appuntamenti clou nei pomeriggi di 15 e 17 febbraio 2026, con sfilate, musica e feste lungo il percorso storico cittadino che attraversa via Magna Grecia, corso Roma e piazza Vittorio Emanuele. L’evento attira ogni anno numerosi turisti italiani e internazionali.

Storia e tradizione del Carnevale

Il Carnevale di Massafra ha origini antiche e profonde nel tessuto sociale della comunità. La prima edizione ufficiale risale al 1953, ma le radici carnevalesche nella città risalgono a tradizioni ben più antiche, radicate nella cultura popolare e religiosa.

La manifestazione, grazie alla sua notorietà e alla partecipazione della comunità locale, è stata riconosciuta tra i *Carnevali storici d’Italia*, diventando non solo un momento di festa ma anche un grande volano culturale e turistico per l’intero territorio pugliese.

Il programma ufficiale del Carnevale di Massafra

Il Carnevale di Massafra non è solo una parata: è una serie di eventi diffusi che coinvolgono cittadini e visitatori. Partito con iniziative come l’open day al “villaggio del Carnevale”, il programma prevede momenti culturali, spettacoli teatrali, musica e soprattutto le sfilate dei carri allegorici.

Le date principali del 2026 sono:

15 febbraio – Grande sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati nella città.

17 febbraio (Martedì Grasso) – Secondo corso mascherato ed eventi conclusivi.

L’evento include anche spettacoli e concerti per bambini e famiglie, rendendo il carnevale una festa aperta a tutte le età.

1a sfilata mascherati della 73esima edizione del Carnevale di Massafra: 15 febbraio.

Sfileranno 7 carri di prima categoria, 3 carri di seconda categoria, 4 gruppi mascherati e 4 maschere di carattere. INGRESSO GRATUITO perchè a Massafra si è tutti protagonisti e nessuno spettatore!

Carri allegorici, maschere e gruppi mascherati

Il cuore del Carnevale di Massafra sono i suoi maestosi carri allegorici: grandi strutture in cartapesta realizzate da artigiani locali con mesi di lavoro e dedizione. Queste costruzioni artistiche, capolavori di artigianato e satira sociale, raggiungono dimensioni notevoli e rappresentano temi vari.

Durante la manifestazione sfilano anche gruppi mascherati e maschere di carattere che rendono l’atmosfera ancora più vivace e partecipativa. Nel 2026 sono presenti:

10 carri allegorici

4 gruppi mascherati

4 maschere di carattere lungo il percorso cittadino.

Consigli utili per i visitatori

Se stai pianificando una visita al Carnevale di Massafra, ecco alcuni suggerimenti:

Arriva presto per trovare parcheggio e goderti l’atmosfera prima della sfilata.

per trovare parcheggio e goderti l’atmosfera prima della sfilata. Porta con te costumi e maschere per partecipare attivamente alla festa.

per partecipare attivamente alla festa. Segui il percorso ufficiale per non perdere i momenti più emozionanti.

Attività collaterali e itinerari

Massafra offre anche molte possibilità oltre alla festa di Carnevale. Puoi attraversare le affascinanti gravine, visitare le chiese rupestri o scoprire le specialità culinarie locali dopo la sfilata, magari partecipando a degustazioni o visite guidate nella natura.

In conclusione, il Carnevale di Massafra è un evento che unisce cultura, storia, arte, divertimento e tradizione in un’esperienza unica nel cuore della Puglia. Un motivo in più per visitare questa splendida regione italiana durante il periodo di Carnevale!