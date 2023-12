Capodanno in piazza a Martina Franca. L’appuntamento domenica 31 dicembre è in piazza XX Settembre, a partire dalle 22.30 per aspettare insieme la mezzanotte e brindare al nuovo anno. Sarà festeggiata con i cittadini, turisti e visitatori la fine dell’anno con un parterre di ospiti e artisti che si avvicenderanno sul palco.

Apriranno la serata i Tribemolle, gruppo pugliese capace di unire divertimento e originalità musicale. Al timone della serata, Beppe Convertini, il “nostro” volto di Rai1, conduttore di Uno Mattina in Famiglia, e Antonella Carone, protagonista dei film di successo “Me contro Te”, che hanno spopolato al cinema e sulle piattaforme.

Ancora, Barty Colucci, in forza a Radio2, voce – insieme a Nuzzo Di Biase – di “Numeri Uni”, trasmissione radiofonica di successo. Sul palco anche Teresa Langella e Andrea Dal Corso che animeranno la serata con la loro simpatia e professionalità.

Spazio alla musica live anche con i Flaminio Maphia che proporranno i loro successi più famosi. Successivamente, sarà la volta del Dj Tommy Vee, special guest della serata e del suo cast artistico alla consolle che mixando i suoi successi e quelli più conosciuti darà vita ad una notte all’insegna del divertimento e della spensieratezza.