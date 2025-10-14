I concerti Candlelight sono un’esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele. Acquista subito i tuoi biglietti per questo Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film a Taranto!
Informazioni generali per il concerto Candlelight
- Dove: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo
- Date e orari: seleziona la data e l’orario direttamente nel selettore di biglietti
- Durata: 60 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi
- Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto
- Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili
I posti sono assegnati all’arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato
Programma provvisorio
The man with the harmonica
Le professionnel:
- Chi Mai
The mission
The legend of 1900:
- Playing Love
Nuovo Cinema Paradiso
- Infanzia e maturità
- Main theme
- Love theme
C’era una volta in America:
- Deborah Theme
C’era una volta il West:
- Main theme
C’era una volta in America:
- Per un pugno di dollari
Il buono, il brutto e il cattivo:
- Main theme
- The Ecstasi of gold
Musicisti
18 ottobre 2025: Daniele Chiappini (pianoforte)
21 dicembre 2025: Luigi Gargano (pianoforte)
