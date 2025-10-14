I concerti Candlelight sono un’esperienza musicale e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce confortante delle candele. Acquista subito i tuoi biglietti per questo Candlelight: Ennio Morricone e altre colonne sonore di film a Taranto!

Informazioni generali per il concerto Candlelight

Dove: Basilica di Histò Relais San Pietro sul Mar Piccolo

Date e orari: seleziona la data e l’orario direttamente nel selettore di biglietti

Durata: 60 minuti (circa). Le porte aprono 30 minuti prima dell’inizio del concerto. Non saranno consentiti ritardi

Requisiti di età: da 8 anni in su. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto

Accessibilità: questo luogo dispone di un accesso disabili

I posti sono assegnati all’arrivo, in base al tipo di biglietto acquistato

Programma provvisorio

The man with the harmonica

Le professionnel:

Chi Mai

The mission

The legend of 1900:

Playing Love

Nuovo Cinema Paradiso

Infanzia e maturità

Main theme

Love theme

C’era una volta in America:

Deborah Theme

C’era una volta il West:

Main theme

C’era una volta in America:

Per un pugno di dollari

Il buono, il brutto e il cattivo:

Main theme

The Ecstasi of gold

Musicisti

18 ottobre 2025: Daniele Chiappini (pianoforte)

21 dicembre 2025: Luigi Gargano (pianoforte)

Per i biglietti clicca qui: https://feverup.com/m/139044