Grottaglie, rinomata per la sua secolare tradizione ceramica, si prepara ad accogliere l’undicesima edizione di Buongiorno Ceramica il 17 e 18 maggio 2025. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), coinvolge 58 comuni italiani in una festa diffusa dedicata alla ceramica artistica e artigianale. A Grottaglie, il suggestivo Quartiere delle Ceramiche sarà il fulcro di una serie di iniziative che celebrano l’arte ceramica locale.

Indice dei contenuti

Il Quartiere delle Ceramiche: cuore pulsante dell’evento

Situato nella gravina che attraversa Grottaglie, il Quartiere delle Ceramiche è un luogo unico dove le antiche botteghe artigiane si integrano armoniosamente con il paesaggio. Durante Buongiorno Ceramica, il quartiere si anima con dimostrazioni dal vivo, laboratori aperti al pubblico e mostre che raccontano la storia e l’evoluzione della ceramica grottagliese.

Programma degli eventi: laboratori, mostre e spettacoli

Il weekend del 17 e 18 maggio sarà ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Tra le attività previste:

Laboratori ceramici : i maestri artigiani apriranno le porte delle loro botteghe per mostrare le tecniche di lavorazione al tornio e decorazione.

: i maestri artigiani apriranno le porte delle loro botteghe per mostrare le tecniche di lavorazione al tornio e decorazione. Mostre tematiche : esposizioni di opere ceramiche tradizionali e contemporanee.

: esposizioni di opere ceramiche tradizionali e contemporanee. Spettacoli dal vivo: musica, teatro e performance artistiche animeranno le strade del quartiere.

Per il programma completo e aggiornato, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento: Programma Buongiorno Ceramica 2025.

Museo della Ceramica: aperture straordinarie e visite guidate

Il Museo della Ceramica, ospitato nel Castello Episcopio, partecipa all’evento con aperture straordinarie e visite guidate. I visitatori potranno ammirare una vasta collezione di manufatti che raccontano la storia della ceramica grottagliese, dalle origini fino alle espressioni contemporanee. Per ulteriori dettagli, si può visitare il sito del museo: Museo della Ceramica di Grottaglie.

Attività per famiglie e bambini: giochi e animazione

Buongiorno Ceramica è un evento pensato anche per le famiglie. I più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi, giochi tradizionali e spettacoli di animazione. Un’occasione unica per avvicinare i bambini all’arte ceramica in modo divertente e coinvolgente.

Informazioni utili e contatti

Per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile contattare l’Infopoint Turistico di Grottaglie:

Indirizzo : Via Martiri d’Ungheria, Grottaglie (TA)

: Via Martiri d’Ungheria, Grottaglie (TA) Telefono: +39 099 562 3866

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica nel cuore della ceramica pugliese. Buongiorno Ceramica ti aspetta a Grottaglie il 17 e 18 maggio 2025!

Nota: Le informazioni fornite sono basate sui dati disponibili al momento della stesura dell’articolo. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale dell’evento.