Weekend caldi tra le sedici corde per gli atleti tarantini che partecipano alle manifestazioni pugilistiche nella vetrina ionico-salentino grazie alle iniziative della Quero-Chiloiro e della società gemellate sul territorio.

Sono ben tre le tappe ancora in programma per la società sportiva di boxe tarantina sotto la direzione del maestro benemerito Vincenzo Quero e dei suoi figli Cosimo e Cataldo. Già alle porte la prima, che si svolgerà sabato 25 luglio a Ginosa in Piazza IV novembre per la prima edizione del “Trofeo Città di Ginosa”, in cui la Quero-Chiloiro organizzerà insieme al tecnico Gianluca Cirielli, responsabile della asd Olimpia Sport & Wellness, un evento sportivo interregionale con un cartellone di tredici match in cui gli atleti tarantini e ginosini affronteranno pugili provenienti da scuole di boxe abruzzesi.

In allestimento anche il consueto e attesissimo appuntamento con l’elegante galà di boxe a Castellaneta marina intitolato “Boxe sotto le stelle” che avrà luogo nella centralissima Piazza Selene il 31 luglio, grazie al patrocinio del Comune di Castellaneta e la collaborazione dell’ex pugile della Quero-Chiloiro Stefano Del Tufo.

Infine, ultimo appuntamento prima delle ferie di Ferragosto, il 9 agosto l’esplosiva boxe di Torre Canne tornerà con la sua terza edizione di “Boxing under the sky” organizzata con la collaborazione della Quero-Chiloiro e del tecnico della Authentic Gym Fasano, Vito Potenza, anche lui pugile della società tarantina.

Due belle prestazioni per i pugili Palmitesta ed El Gaagaa a Policoro. Un risultato che ha soddisfatto quello dei due pugili tarantini, Antonio Palmitesta e Mohamed El Gaagaa che lo scorso sabato 18 luglio hanno combattuto in trasferta a Policoro nell’organizzazione della Carrescia Boxing Team. I due atleti, accompagnati dai tecnici Cosimo Quero e Francesco D’Arcangelo hanno dato entrambi prova di maturità e di crescita in due sfide importanti.

L’Under 19 65 kg Antonio Palmitesta ha brillato nella vittoria contro l’esperto Elite Alessandro Calia della Pegasus gym Matera: un match partito in sordina per Palmitesta che dalla seconda ripresa ha preso bene la misura del suo avversario e mantenuto con decisione il centro ring, aggiudicandosi un verdetto tutto a suo favore.

L’Elite 60 kg Mohamed El Gaagaa ha invece perso a testa altissima contro l’idolo di casa, Giuseppe Tarantino, un avversario esperto e di una categoria di peso superiore che El Gaagaa ha affrontato in uno dei più bei match della serata, non arretrando mai di un passo e sorprendendo anche i tecnici al suo angolo per la tempra dimostrata.

Terzo risultato a Policoro per il Canguro -35 kg Francesco Tramontano che ha gareggiato per lo Sparring-Io ottenendo un pari davvero molto stretto.