Conversano è già immersa nell’atmosfera di Borgo di Natale 2025: luci accese, centro storico vivo, appuntamenti diffusi e luoghi simbolo che diventano scenari di incontro. Il calendario prosegue e accompagna la città verso un fine settimana particolarmente ricco, pensato per famiglie, bambini e per chi cerca un Natale fatto di esperienze: cultura, spettacolo, musica e iniziative che valorizzano spazi e comunità.

Un programma articolato che coinvolge associazioni, presìdi culturali e realtà del territorio, con eventi diffusi tra centro storico e luoghi simbolo della città.

Un’idea regalo targata Borgo di Natale

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è La scena dei ragazzi del Teatro Norba di Conversano, la rassegna teatrale 2025-26 pensata per bambini, ragazzi e famiglie. Un progetto che punta ad avvicinare i più giovani al linguaggio del teatro attraverso storie capaci di stimolare immaginazione ed emozioni condivise. In programma tre spettacoli, tra gennaio e febbraio 2026, che diventano anche un’idea regalo originale e significativa: a partire da domani sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento. Un dono che va oltre l’oggetto, trasformandosi in un’esperienza da vivere insieme, all’insegna della cultura e del tempo di qualità, in piena sintonia con lo spirito del Borgo di Natale.

Centro storico, narrazione e iniziative per l’infanzia

Si inizia venerdì 19 dicembre con il laboratorio di arte multimediale che, presso la Biblioteca Civica “M. Marangelli”, insieme all’artista Andrea Carpentieri vedrà coinvolti i ragazzi dai 16 ai 30 anni.

Proseguendo, il programma entra nel vivo sabato 20 dicembre, quando il Natale si distribuisce nel tessuto urbano attraverso iniziative che intrecciano racconto, animazione e partecipazione. Nel centro storico torna Il Gioco del Rospo Smeraldino – Christmas Edition, passeggiata a cura dell’Associazione di promozione sociale Venti di Scambio che accompagna i partecipanti alla scoperta dei luoghi simbolo della città, utilizzando il gioco come strumento di lettura e valorizzazione dello spazio urbano.

Nel corso della giornata l’attenzione si concentra anche sull’infanzia: in Piazza Cesare Battisti, C’era una volta… i racconti di Natale trasforma la Casa di Babbo Natale in uno spazio dedicato alla lettura e all’animazione per bambini. Parallelamente, il centro cittadino si anima con Ultima Fermata Broadway – Christmas Time, che in Piazza XX Settembre propone mercatini, artisti di strada e momenti musicali lungo le vie del centro.

Spazio poi ad altri luoghi simbolo della città con Natale 2025 tra il Lago di Sassano e il centro di Conversano, una passeggiata in carrozza con Babbo Natale e il cavallo Ulrik.

Il fine settimana si completa infine con due appuntamenti imperdibili: da un lato il concerto Music, no music, anti music – Per la fine del tempo, a cura dell’Associazione culturale Esposizione Sud Est, ospitato nella Chiesa di Santa Chiara; dall’altro le osservazioni astronomiche Le stelle di Natale a Conversano 2025, in programma nelle serate di sabato 20 e domenica 21 dicembre presso l’Osservatorio astronomico in Contrada Boschetto, su prenotazione e a cura della Società Astronomica Pugliese.

Domenica tra musica, sport e attività per famiglie

La giornata di domenica 21 dicembre prosegue nel segno della partecipazione e della musica. In mattinata ilBandalarga Winter Music – V edizione porta la musica in paizza XX Settembre, inserendosi nel flusso cittadino come apertura del programma domenicale.

A seguire, il centro storico diventa scenario del 35° Giro degli Archi – Winter Edition, iniziativa che combina Santa Claus, Family Run e Slow Walking in una passeggiata animata pensata per famiglie e cittadini. Il percorso domenicale si arricchisce inoltre di proposte dedicate ai più giovani: alla Biblioteca Civica “M. Marangelli” Bibliogaming – una biblioteca in gioco rilegge lo spazio della biblioteca in chiave ludica e partecipativa, mentre in Piazza Cesare Battisti Tutti sotto lo stesso cielo chiude il programma con un laboratorio di lettura e illustrazione a cura dell’Associazione Laika APS.

Ghirlandia – Il Castello di Natale

Immancabile anche per questo weekend l’appuntamento con Ghirlandia – Il Castello di Natale, la principale novità di Borgo di Natale 2025, pensata per sorprendere e incantare visitatori di tutte le età. Un’inedita esperienza multimediale che catapulta grandi e piccoli nel cuore della Lapponia, tra Babbo Natale, gli elfi, la fabbrica degli orsacchiotti e il boschetto degli alberi di Natale, in un susseguirsi di ambienti da esplorare e vivere. Scenografie immersive, luci, suoni e narrazione guidano il pubblico in un viaggio sospeso tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio contribuisce a creare stupore e meraviglia.

Un percorso emozionale pensato per essere vissuto lentamente, lasciandosi guidare dall’incanto e dall’immaginazione, tra spazi che raccontano la magia del Natale e ne rinnovano la tradizione in chiave contemporanea. Un’esperienza coinvolgente che arricchisce il cartellone del weekend e invita famiglie e visitatori a entrare, anche solo per un momento, in un mondo dove la fantasia prende forma.

Il programma completo è consultabile qui: tinyurl.com/programmaborgodinatale25