Biagio Izzo, mercoledì 23 marzo alle 21.00 al teatro comunale Fusco di Taranto, uno dei mattatori del teatro italiano. Volto fra i più noti di tv e cinema, andrà in scena con “Tartassati dalle tasse”.

Commedia di grande effetto, richiama temi e titoli indimenticabili della commedia italiana (fra questi, “I Tartassati” con gli immensi Totò e Aldo Fabrizi). A proposito del tema principale, Giulio Andreotti, non uno sprovveduto, soleva dire che l’umiltà, che di per sé costituisce una grande virtù, si trasforma in una vera iattura quando gli Italiani la praticano in occasione della loro dichiarazione dei debiti.

Biagio Izzo e il suo spettacolo

“Io le tasse le pagherei. Ed anche volentieri! Se solo però poi le cose funzionassero veramente!”. Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? E quante volte anche la nostra coscienza di pur buoni ed onesti cittadini ha segretamente partorito concetti del genere? Il problema, però, è che se poi davvero ragionassimo tutti sempre così, come e perché mai le cose potrebbero veramente funzionare?

Quanti punti di domanda. Bene, o male, punti di vista, sarà costretto improvvisamente a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, cinquantaquattro anni ben portati, napoletano, imprenditore nel settore della ristorazione. Classico “self mad man”, si ritroverà invece in balia di mille peripezie e problemi. Soprattutto costretto a risolvere il quesito che angustia la stragrande maggioranza di noi: come è possibile che due parole che da sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, quando si uniscono si contraggono dolorosamente come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?

Informazioni e biglietti

Segreteria organizzativa a cura di Laura Forte e Marina Forte. Prevendita (31euro/26euro): NonSoloCasa, via Principe Amedeo 188 Taranto, 9.30/13.00 – 17.00/20.00. Info: 3920119199 – 0994001058.

Nei giorni di spettacolo, biglietteria dalle 20.15 esclusivamente al botteghino del Teatro comunale Fusco. Spettacoli, ore 21.00. Non consentito l’ingresso in sala a spettacolo iniziato.