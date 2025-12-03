Approda al Teatro Orfeo “Benvenuti in casa Esposito”, la commedia in due atti tratta dal romanzo bestseller di Pino Imperatore (Giunti Editore). Lo spettacolo, scritto da Alessandro Siani, Pino Imperatore e Paolo Caiazzo e diretto da Alessandro Siani, andrà in scena giovedì 4 dicembre alle ore 21.

Sul palco un cast d’eccezione: Giovanni Esposito e Nunzia Schiano, affiancati da Susy Del Giudice, Salvatore Misticone, Gennaro Silvestro, Carmen Pommella, Giampiero Schiano e Aurora Benitozzi.

Protagonista della storia è Tonino Esposito, figlio del boss Gennaro, un tempo figura temuta e rispettata nel rione Sanità. Pur non avendo alcuna predisposizione per la vita criminale, Tonino sogna di emulare il padre e di imporsi come delinquente “di rispetto”, nonostante goffaggine, sfortuna e una naturale incapacità a gestire il crimine. Il desiderio di apparire forte e l’ombra del padre lo trascinano in una serie di disavventure tragicomiche, tra tensioni familiari, dispute interne alla camorra e lo scontro con il nuovo capoclan, Pietro De Luca detto ’o Tarramoto.

Nel momento più buio, Tonino trova un curioso alleato: al Cimitero delle Fontanelle confida i propri tormenti a un teschio leggendariamente appartenuto a un Capitano spagnolo. Da qui prende vita l’elemento più sorprendente della commedia: il teschio si anima, diventa fantasma e si trasferisce in casa Esposito nel tentativo di riportarlo sulla retta via. Ne nasce una relazione comica e surreale, fatta di situazioni esilaranti e di una vena etica che attraversa tutto lo spettacolo, culminando nel periodo degli arresti domiciliari imposti a Tonino da ’o Tarramoto.

Attorno a lui si muovono figure irresistibili: Patrizia, moglie autoritaria e passionale; i suoceri Gaetano e Assunta, eternamente in conflitto; Manuela, vedova del boss Gennaro, donna di profondi sentimenti; e Tina, la figlia che prova a opporsi alle derive illegali del padre. Completa il quadro l’iguana Sansone, presenza scenica divertente e “commentatrice” silenziosa delle vicende familiari.

La commedia alterna ritmo brillante e riflessione, restituendo gli aspetti più grotteschi della criminalità e recuperando la grande tradizione comica napoletana. Un modo originale di raccontare e denunciare la malavita, in perfetta continuità con lo spirito del libro diventato caso editoriale e adottato da scuole, enti pubblici e associazioni per la legalità.

Musiche di Andrea Sannino e Mauro Spenillo, scene di Roberto Crea, costumi di Lisa Casillo.

La stagione teatrale 2025/2026 è organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia. Partner ufficiale: Its Mobilità Academy.

Abbonamenti:

•⁠ ⁠Platea e Prima Galleria: €420

•⁠ ⁠Seconda Galleria e Platea Laterale: €350

•⁠ ⁠Terza Galleria: €300