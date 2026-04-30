Il Comune di Taranto – Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita – lancia il concorso a premi “Balconi Fioriti Borgo e Città Vecchia”, attraverso un bando dedicato alla valorizzazione del decoro urbano e del patrimonio storico della città, con la partecipazione attiva dei residenti e degli operatori economici.

L’obiettivo del concorso è quello di abbellire balconi, terrazze, scalinate, fioriere e spazi privati visibili dalla strada pubblica, favorendo la cura del verde, il rispetto del contesto architettonico e il miglioramento della qualità della vita.

Possono partecipare gratuitamente:

• i residenti del Borgo e della Città Vecchia;

• i titolari di attività commerciali, artigianali o ricettive situate nello stesso perimetro territoriale.

Le iscrizioni apriranno il 1° maggio e si chiuderanno il 15 giugno.

Il concorso si articola in tre fasi:

1. pre-selezione interna della Commissione sulla base delle fotografie ricevute;

2. sopralluogo diretto presso i 15 finalisti per verificare la corrispondenza tra immagini e stato reale;

3. pubblicazione della graduatoria finale e delle fotografie verificate.

Sono previsti alcuni premi messi a disposizione dagli sponsor dell’iniziativa.

L’iscrizione è gratuita e avviene esclusivamente via e-mail inviando la domanda all’indirizzo ambiente@comune.taranto.it, allegando da 2 a 5 fotografie del proprio balcone o spazio fiorito. Il bando completo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Taranto.