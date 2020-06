L’impegno nella promozione turistica del nostro territorio quest’anno raddoppia, grazie a due proposte di visite guidate esperienziali, a cura delle nostre guide turistiche abilitate alla professione dalla Regione Puglia. Proponiamo quindi la nostra offerta ARTE & NATURA che intende completare la possibilità ai nostri ospiti, di essere guidati nelle bellezze storico architettoniche e naturalistiche del nostro territorio.

Arte nella storia del borgo antico di Maruggio

Ogni SABATO di giugno, luglio, agosto e settembre, visita guidata esperienziale nella storia del borgo antico di Maruggio. Luogo di ritrovo: Piazza San Giovanni, ore 17.30, durata visita 1 ora e 30 minuti circa. Contributo di partecipazione 5 Euro a persona, bambini sino a 10 anni gratis, con DEGUSTAZIONE finale. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO: 339 2277644. L’organizzazione non risponde per eventuali danni a cose o persone. Attività in rispetto dell’Ordinanza n. 255/2020 della Regione Puglia

Il tour avrà luogo nel centro storico medievale del paese, recentemente inserito tra i borghi più belli d’Italia; visiteremo la Chiesa Madre, l’ex Convento di Santa Maria delle Grazie, e andremo a scoprire alcuni degli scorci più caratteristici tra antichi palazzotti, casette imbiancate a calce e tanto altro.

Natura: passeggiata lungo la costa di Campomarino

Ogni MARTEDI’ di giugno, luglio, agosto e settembre, visita guidata esperienziale sui percorsi naturalistici delle DUNE di Campomarino. Luogo di ritrovo: Piazzale Italia, ore 18.00, durata visita 1 ora e 30 minuti circa. Contributo di partecipazione 5 Euro a persona, bambini sino a 10 anni gratis, con DEGUSTAZIONE finale. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO: 339 2277644 L’organizzazione non risponde per eventuali danni a cose o persone. Attività in rispetto dell’Ordinanza n. 255/2020 della Regione Puglia

Ritornano anche quest’anno, le attesissime escursioni esperienziali sui percorsi naturalistici, presenti sulle dune di Campomarino di Maruggio (Ta). Come consuetudine oramai da cinque stagioni consecutive, partendo dalla Torre de’ Molini, che domina piazzale Italia a Campomarino; i ragazzi del locale circolo “Dune di Campomarino” della LEGAMBIENTE, accompagneranno i nostri ospiti in un tour esclusivo della durata di 1 ora e 30 minuti circa, fra storia e racconti della natura, profumi e colori, suggestivi tramonti e paesaggi d’infinita bellezza!

I percorsi naturalistici

Il contesto ambientale nel quale si svilupperanno le escursioni guidate è localizzato nella zona S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) costituita dalle dune di Campomarino (TA), secondo quanto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nota anche come Direttiva “Habitat”.

Grazie alla presenza di un PERCORSO NATURALISTICO, realizzato alcuni anni fa, tramite i fondi del Programma Leader Plus 2002/2006 Misura I.4.1., è possibile infatti percorrere alcuni tratti dell’habitat dunale, senza il pericolo di danneggiare il delicatissimo ecosistema. Percorso guidato che viene scrupolosamente rispettato, e dal quale è possibile ammirare le diverse essenze presenti sui cordoni dunali, quali lentisco, rosmarino, timo, finocchio e i possenti ed antichi ginepri.

L’impegno di Legambiente Maruggio

Anche quest’anno i tanti volontari della LEGAMBIENTE di Maruggio, provvederanno, prima di ogni escursione sui percorsi naturalistici delle dune di Campomarino; ad effettuare un’accurata opera di pulizia e messa in sicurezza del sito, in maniera tale, da garantire ad ogni nostro ospite, di usufruire ed ammirare in totale sicurezza l’habitat dunale. Immancabile poi la degustazione di prodotti da forno, e freschi vini tipici locali, a fine passeggiata sulla duna più alta e panoramica, ammirando il tramonto!