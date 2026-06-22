Due serate speciali nel cuore di Brindisi tra degustazioni, tradizioni enogastronomiche, cultura e il grande concerto gratuito di LDA e AKA7EVEN. Ecco tutto quello che c’è da sapere su Appia Wine 2026.

Brindisi si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese. Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 torna Appia Wine, l’evento che celebra la storica Via Appia attraverso un percorso fatto di vino, sapori autentici, arte, cultura e spettacolo.

Il centro storico della città diventerà un grande itinerario esperienziale capace di unire le eccellenze del territorio alle suggestioni di una delle strade più importanti della storia romana. Protagonisti della serata inaugurale saranno anche LDA e AKA7EVEN, amatissimi dal pubblico più giovane, che si esibiranno in un concerto gratuito nel cuore della città.

Per chi è alla ricerca dei migliori eventi in Puglia, Appia Wine rappresenta una delle manifestazioni più interessanti del calendario estivo 2026.

Indice

Cos’è Appia Wine 2026

Appia Wine nasce con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico di Brindisi attraverso un percorso diffuso che attraversa alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico.

La manifestazione racconta il legame tra la Via Appia, il mare Adriatico e la tradizione vinicola pugliese, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra degustazioni, incontri culturali, musica dal vivo e prodotti tipici.

Una formula che negli anni ha saputo conquistare residenti e turisti, trasformando il centro cittadino in un grande salotto a cielo aperto.

Quando e dove si svolge

L’evento è in programma nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 a partire dalle ore 20.

Il percorso di Appia Wine interesserà numerosi punti simbolici del centro storico di Brindisi:

Largo Gianni D’Errico

Piazza Duomo

Museo Archeologico “Francesco Ribezzo”

Santa Spazio Culturale (ex Convento di Santa Chiara)

Via Tarantini

Ex Convento delle Scuole Pie

I visitatori potranno accedere alle degustazioni acquistando gli appositi ticket presso i punti cassa allestiti lungo il percorso.

Il concerto gratuito di LDA e AKA7EVEN

Uno dei momenti più attesi di Appia Wine 2026 sarà senza dubbio il concerto gratuito di LDA e AKA7EVEN, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21 presso Largo Gianni D’Errico.

I due artisti porteranno sul palco il progetto musicale “Primo e Ultimo Ballo”, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e grandi successi. Prima dell’esibizione, l’atmosfera sarà animata dai vocalist e dai dj di Ciccio Riccio, con diretta radiofonica che accompagnerà l’arrivo degli artisti.

L’ingresso al concerto è completamente gratuito, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di musica pop italiana e per chi desidera vivere una serata speciale nel centro storico brindisino.

Degustazioni e vini del territorio

Il vino sarà il protagonista assoluto della manifestazione. I visitatori potranno scoprire e degustare numerose etichette provenienti dal territorio pugliese grazie alla presenza dei sommelier AIS.

Gli esperti accompagneranno il pubblico in un percorso sensoriale dedicato ai migliori vini locali, raccontando caratteristiche, tecniche di produzione e storia delle cantine del territorio.

Un’occasione unica per conoscere da vicino alcune delle eccellenze enologiche che rendono la Puglia una delle regioni più apprezzate dagli appassionati del settore.

Mercatino gastronomico Slow Food in Via Tarantini

Accanto al vino non mancheranno le eccellenze gastronomiche locali. In Via Tarantini sarà allestita un’area dedicata al mercatino Slow Food, dove produttori e artigiani proporranno specialità tipiche del territorio.

Pane, prodotti da forno, conserve, formaggi e tante altre eccellenze accompagneranno il percorso di degustazione offrendo un’esperienza completa tra gusto e tradizione.

Appia Wine Talk 2026 e masterclass sul Susumaniello

La giornata inaugurale prenderà il via già dal pomeriggio con un importante appuntamento dedicato agli operatori e agli appassionati del settore.

Alle ore 17:30 presso la Sala della Colonna di Palazzo Granafei-Nervegna si terrà infatti l’Appia Wine Talk 2026, convegno dedicato al rapporto tra vino, territorio e valorizzazione delle produzioni locali.

A seguire è prevista una prestigiosa masterclass AIS dedicata al Susumaniello, uno dei vitigni simbolo della Puglia che negli ultimi anni ha conquistato sempre più estimatori in Italia e all’estero.

Perché visitare Brindisi durante Appia Wine

Appia Wine rappresenta il momento ideale per scoprire il fascino autentico di Brindisi. Passeggiare tra piazze storiche, monumenti, musei e scorci sul mare mentre si degustano vini e prodotti tipici significa vivere un’esperienza unica che unisce cultura, tradizione e divertimento.

La presenza di artisti come LDA e AKA7EVEN rende inoltre la manifestazione particolarmente attrattiva per giovani e famiglie, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico all’aperto.

Prima di partire è sempre consigliabile consultare le previsioni del Meteo in Puglia per organizzare al meglio la visita e godersi ogni momento della manifestazione.

Tra vino, storia, sapori autentici e musica dal vivo, Appia Wine 2026 si conferma uno degli eventi più interessanti dell’estate pugliese, capace di raccontare l’identità di Brindisi attraverso un viaggio emozionante lungo la storica Via Appia.