L’apertura del Ponte Girevole a Taranto è un evento di straordinario fascino e attrattività. Per chi non lo avesse mai visto è un’occasione da non perdere, così come per chi invece lo ha visto già diverse volte, in quanto è un evento che avviene abbastanza raramente ormai.

L’apertura straordinaria del Ponte Girevole

La Marina Militare comunica l’apertura straordinaria pomeridiana del ponte nella giornata di martedì 16 novembre 2021 (con riserva mercoledì 17 novembre). Alle 14.45 circa, l’iconico Ponte Girevole di Taranto si aprirà per permettere il passaggio di Nave San Marco in uscita nel canale navigabile, antistante il Castello Aragonese, altra icona della città di Taranto.

Il ponte verrà chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti, nel caso vi fossero casi di emergenza, quali passaggio di ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco, pattuglie di forze armate.

L’evento comporta modifiche alla viabilità da e verso la città di Taranto, tuttavia non dura troppo a lungo e non crea grossi disagi alla circolazione.

Uno spettacolo unico

L’apertura del Ponte Girevole, con il passaggio della nave tra il Castello e la città è uno spettacolo unico e singolare, uno dei tanti che la città di Taranto, con le sue potenzialità e risorse, può offrire ai residenti e ai visitatori.