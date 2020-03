Giovedì 5 marzo va in scena il primo appuntamento dell’anno di Aperitivo d’Autore, il format di Volta la carta che coniuga la buona enogastronomia pugliese, la letteratura di qualità e la promozione dei bei luoghi di Taranto e provincia.

Sarà ospite lo scrittore Fabio Genovesi, con il quale si parlerà del suo nuovo romanzo “Cadrò, sognando di volare” (Mondadori). L’evento si terrà in un altro affascinante posto della provincia ionica: le Tenute Eméra a Lizzano, una masseria-cantina immersa in un grande vigneto a ridosso del mare. Start ore 19.30.

Lo scrittore e il libro

Dopo il grande successo di “Chi manda le onde” (Premio Strega Giovani) e di “Il mare dove non si tocca”, lo scrittore toscano, più ispirato che mai, torna a far sognare con la sua scrittura unica, che travolge ed emoziona come un’onda impetuosa. E racconta cosa vuol dire credere con coraggio in qualcosa. Italia, 1998: Fabio, come tanti ragazzi della sua età, è prigioniero dentro una vita che non è la sua. Le circostanze, o il destino, lo porteranno a specchiarsi in un uomo che invece è condannato a realizzare il sogno di una vita sempre all’arrembaggio. Un uomo coraggioso, tormentato e solo: Marco Pantani. E attraverso “il Pirata”, e il sogno che ha incarnato, Genovesi racconta se stesso e una generazione.

L’aperitivo

Ad attendere il pubblico, come ogni volta, vi sarà un gustoso aperitivo artigianale preparato dal Symposium Cafè, a cui verranno abbinati gli eccellenti vini “padroni di casa” di Claudio Quarta Vignaiolo. È partner dell’iniziativa anche la libreria AmicoLibro. Dialogheranno con lo scrittore l’ideatore di Aperitivo d’Autore Vincenzo Parabita ed Emanuele Barbati, cantautore lizzanese del quale è uscito di recente il singolo “Chi manda le onde”, nato proprio dopo la lettura dell’omonimo romanzo di Genovesi.

Informazioni e prenotazioni

Per partecipare all’evento è obbligatorio prenotare chiamando al numero 380.4385348 oppure scrivendo all’indirizzo email aperitivodautore@gmail.com . I posti sono limitati.