Anna Tatangelo Summer Tour il 19 agosto 2024 alle 21:30 Piazza Plebiscito, Ceglie Messapica, Ceglie Summer Festival. Ingresso gratuito

Anna Tatangelo è pronta a dare il via ad un nuovo percorso della sua carriera, lasciando andare il passato e riscoprendo il potere salvifico della musica. Torna con un nuovo progetto in cui riparte da zero nel suono e anche nel look, che diventa parte del gioco che le fa usare l’estetica come parte della narrazione.