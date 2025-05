A più di un anno dall’uscita dell’album già disco di platino “NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, Alfa annuncia la pubblicazione della versione deluxe, che uscirà il 30 Maggio per Artist First.

Acquista l’album nei Mondadori Bookstore coinvolti e ricevi il pass di accesso prioritario al firma copie con ALFA che si terrà a Taranto, presso il Centro Commerciale Porte dello Jonio a Taranto, il 4 giugno alle ore 17:00.

“NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO DELUXE” è una nuova edizione del disco che ha segnato un punto di svolta nella carriera di Alfa. Arricchita da 5 brani inediti, la versione deluxe sarà disponibile nei formati CD e Vinile colorato, e promette di ampliare il concetto dell’album originale.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con più di 600 mila iscritti al canale Youtube e oltre 2 milioni di follower su TikTok, conta oltre 982 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 320 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 600 mila video su TikTok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube.

Ha ottenuto 1 quintuplo disco di platino (“bellissimissima <3”), 1 quadruplo disco di platino (“Cin Cin”), un doppio disco di platino (“Vai!”), 8 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”, “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”, “San Lorenzo”, “Ci sarò”, “il filo rosso”, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”), e 8 dischi d’oro.