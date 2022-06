Tutto pronto per l’edizione 2022 dell’Oversound Music Festival, che si svolgerà a Lecce, tra piazza Libertini nel cuore della città barocca, ed il nuovo e moderno contenitore artistico Pala Live, situato in piazza Palio.

Fissata la partenza del Festival leccese, che sarà il prossimo 23 luglio, con un vero e proprio evento speciale. In Piazza Libertini infatti è previsto il concerto di una delle voci più belle ed intense della musica leggera italiana: Elisa.

Molti gli artisti che si asibiranno, il concerto di Achille Lauro è in programma il 7 Agosto al Pala Live.

Oversound Story

Oversound Music Festival è un prodotto dalle società M&P Company e PM Eventi, che operano da molti anni nel settore della musica live e dello spettacolo, in varie regioni d’Italia.

Il grande contenitore artistico nasce dall’idea coraggiosa, di dare una spinta alla ripresa del settore musica e spettacolo, colpito in maniera imponente dalla pandemia da Covid 19. L’obiettivo del Festival è di dare la possibilità, a chiunque voglia, di occupare parte del proprio tempo in un ambiente sociale dove cultura e spettacolo si intrecciano e incontrano in un contesto di serenità e sicurezza, creando momenti indimenticabili, differenziandosi da tutto e andando “oltre il suono”.

L’edizione e gli ospiti di Oversound 2021

Nonostante il periodo sia stato difficile, con tantissime restrizioni sul lavoro emanate dal Governo e l’incertezza generale sulla possibilità di fare concerti live, la prima edizione del Festival è andata in scena lo scorso 18 Luglio 2021 a Molfetta (BA) – Banchina San Domenico ospitando Piero Pelù.

Da qui il Festival è poi diventato itinerante, raggiungendo Lecce – Piazza Libertini. L’inaugurazione fu affidata al maestro Mario Biondi ed al gruppo emergente Valentina e il Trio d’Eau. Poi un susseguirsi di grandi live: Levante, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Franco 126, Mahmood, Max Pezzali, Willie Peyote, Niccolò Fabi, Sangiovanni, Enrico Brignano, Gazzelle, Aiello, Ketama ed altri. La programmazione dell’Oversound si chiuse ad Otranto nel Fossato del Castello con il maestro Zucchero, concerto evento svoltosi lo scorso 5 Ottobre.

I Numeri del Festival

Alla prima edizione dell’Oversound, si sono registrate circa 30.000 presenze. Risultato massimo che il periodo restrittivo permetteva. In base ai dati certificati e ai nostri progetti futuri, dopo un’attenta valutazione, il risultato che calcoliamo e ci aspettiamo di raggiungere, per questa stagione estiva 2022, è direttamente proporzionale all’aumento di pubblico, stimato dal 90 a 120 % in più rispetto alla prima edizione.