Taranto, 24 Giugno 2026, alle ore 18:15, presso la P.zza Mia Martini Viale dei Micenei Pulsano (TA), la Cooperativa Sociale Nuova Luce presenterà lo spettacolo canoro e musicale tenuto da Ospiti e operatori di alcune Comunità riabilitative psichiatriche (CRAP) che afferiscono al Dipartimento di salute mentale ASL Taranto.

Il progetto “Accorda la mente”, avviato nell’anno 2022 all’interno delle Crap Tamburi, Crap Taranto, Crap Mottola, Comunità Alloggio, Casa per la vita Taranto e Palagiano, si inserisce nei percorsi riabilitativi promossi dalle nostre realtà. L’iniziativa ha offerto ai partecipanti l’opportunità di esprimersi attraverso la creatività, valorizzando capacità personali, emozioni e talenti spesso inesplorati.

Il percorso, realizzato e guidato dalla vocal coach Miriam Serio e sostenuto con dedizione delle équipe sanitarie delle comunità coinvolte, prende vita dall’ascolto attento dei desideri e delle potenzialità di ogni singolo paziente. Attraverso la musica, ciascun partecipante ha potuto rafforzare le proprie competenze artistiche, acquisire maggiore fiducia in se stesso e dare voce alla propria unicità.

L’esibizione finale, aperta a tutta la cittadinanza, vuole promuovere una nuova narrazione della salute mentale: una realtà fatta di inclusione, partecipazione e valorizzazione della persona. Per una sera, le fragilità si trasformeranno in voce, emozione e presenza. Ogni nota racconta un percorso, ogni canzone custodisce una rinascita.

La musica diventa ponte tra storie diverse, abbattendo distanze e pregiudizi, per lasciare spazio all’incontro, all’ascolto e alla bellezza autentica dell’inclusione.