Torna “’U Carnevàle de ‘na Vòte” – XII edizione Taranto riscopre il suo Carnevale storico tra tradizione, ironia e partecipazione popolare.

A Taranto torna uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’anno: “’U Carnevàle de ‘na Vòte”, giunto alla sua XII edizione. Un evento che celebra il Carnevale storico tarantino e il valore autentico della tradizione popolare, riportando nelle strade della Città Vecchia riti, suoni e simboli che appartengono alla memoria collettiva.

L’iniziativa è promossa da Tarantinídion APS, insieme a Pro Loco di Taranto APS, Info Point Taranto, Maria D’Enghien, Vito Forleo, Santa Maria della Scala, S. Andrea degli Armeni Domus Armenorum Taranto, con la partnership di Radio Latte e Miele e con il patrocinio del Comune di Taranto.

Appuntamento

Data: 17 febbraio 2026

Orario: ore 17.30

Partenza: Info Point – Piazza Castello, Taranto Vecchia

Protagonista del pomeriggio sarà la tradizionale sfilata in maschera del martedì grasso, intitolata “’A Muérte ‘u Tàte”, con l’ironico e simbolico Funerale del Carnevale, rito conclusivo che segna il passaggio dalla festa alla Quaresima, tra satira, teatralità e partecipazione collettiva.

L’evento invita cittadini, famiglie, associazioni e visitatori a prendere parte attivamente alla manifestazione: maschere, costumi e soprattutto rumore saranno gli ingredienti essenziali della festa. Sono benvenuti strumenti popolari e oggetti della tradizione contadina e domestica – cazzaròle, tumpàgne, cuppìne, trumbette, tamburelli, pentole e coperchi – perché tutto è valido pur di far sentire l’allegria.

“’U Carnevàle de ‘na Vòte” non è solo una rievocazione, ma un momento di comunità che restituisce voce alla cultura popolare tarantina, valorizzando linguaggio, ritualità e spirito identitario in una dimensione condivisa e partecipata. L’invito è aperto a tutte e tutti: rendiamo questo Carnevale rumoroso, popolare e indimenticabile.