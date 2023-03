L’A.S.D. Podistica Taras indice e organizza con la collaborazione dell’Aeronautica Militare e con il patrocinio del Comune di Taranto, l’Half Marathon del Mediterraneo (km 21,097) gara competitiva nazionale di corsa su strada.

La manifestazione è riservata: agli atleti italiani e stranieri residenti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores di ambo i sessi in regola con il tesseramento 2023 e le norme di tutela sanitaria alla pratica sportiva agonistica; agli atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla WA; agli atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS sez. Atletica in possesso della Runcard EPS – limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo dell’anno) nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria – i quali al ritiro del pettorale dovranno esibire il certificato medico valido in originale e consegnare in copia agli organizzatori.

La manifestazione avrà luogo a Taranto in data 23 aprile 2023. Il raduno è fissato per le ore 07:30 presso Piazza Immacolata. La partenza sarà data alle ore 09:00 da Via D’Aquino Hotel Plaza con l’arrivo in Piazza Immacolata.

Qui per altre info.