Inaugurazione del Villaggio dei Maratoneti, evento che celebra l’inizio del lungo weekend di vigilia della Due Mari Marathon, la prima Maratona dei due mari.

L’inaugurazione del Villaggio si svolgerà giorno 27 novembre 2025 a partire dalle 18:00 presso i Giardini Virgilio. Interverranno esponenti politici, militari, del mondo sportivo e associazionistico legati all’evento, compresi esponenti del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026. Al termine dell’inaugurazione saranno aperti gli stand eno-gastronomici, a cura dell’organizzazione e degli sponsor.

La “Due Mari Marathon – Maratona dei Due Mari”, organizzata dalla ASD Nuova Atletica Taranto, riporta in città la Regina delle gare su strada dopo 75 anni dall’unica e ultima edizione. Sono già oltre 1200 gli iscritti, tra agonisti e non agonisti.

La Due Mari Marathon – Maratona dei Due Mari, si svolgerà domenica 30 Novembre 2025 con partenza e arrivo da Viale Virgilio (altezza Giardini Virgilio) e attraverserà le basi principali della Marina Militare e dell’Aeronautica, arrivando a mostrare agli atleti le bellezze naturalistiche della Circummarpiccolo.

Info sulla Due Mari Marathon – Maratona dei Due Mari

La Due Mari Marathon – Maratona dei Due Mari è il sogno che si avvera. Torna a Taranto dopo 75 anni la regina delle gare su strade, la gara che tradizionalmente chiude i Giochi Olimpici. Storicamente la Maratona riporta alle imprese di Filippide, il messaggero greco che nel 490 a.C. avrebbe corso da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria sui Persiani, simbolo di resistenza e determinazione.

Nell’immaginario collettivo sono vivi i ricordi di Abebe Bikila, che vinse scalzo la maratona delle Olimpiadi di Roma nel 1960, oppure di Gelindo Bordin (Seul 1988), Stefano Baldini (Atene 2004), Orlando Pizzolato e Franca Fiacconi (vincitrici della Maratona di New York).

La Maratona, per i tanti agonisti non professionisti rappresenta un viaggio, personale e collettivo. Ogni corridore affronta un’impresa con sé stesso, con la storia, la fatica e l’entusiasmo umano. Ma ogni gara è anche l’occasione per poter osservare e vivere le bellezze dei luoghi dove si svolgono.

Le 50 maratone più grandi al mondo (New York, Londra, Boston, ma anche le italiane Roma e Milano) hanno generato, nel 2025 un impatto economico di circa 5 miliardi di euro sulle città ospitanti. Questo è un volano economico importante, e nella fattispecie della nostra città, incide sull’economia cittadina in un periodo destagionalizzato, portando in città atleti già dai giorni precedenti. Per questo motivo albergatori e ristoratori, ma anche attività culturali e turistiche, sono partner della Due Mari Marathon.

Il Percorso

La Due Marathon – Maratona dei Due Mari partirà alle ore 9 dai Giardini Virgilio, proseguirà fino in Corso Due Mari per poi imboccare via D’Aquino e Via Di Palma. Entrati in Arsenale da Porta Principale, si uscirà da Porta Ponente e da via del Pizzone si entrerà nella SVAM. Dopo aver corso a livello del mare nel secondo seno di mar Piccolo, si risalirà fino a Parco Cimino, dove si attraverserà il vialone del Parco per poi immettersi sulla SS7ter, in direzione San Giorgio. Arrivati al bivio, si girerà per la “circummarpiccolo”, dove gli atleti si troveranno davanti ad un paesaggio unico.

Il giro di boa, al km 20, sarà nei pressi dell’Histò. Ritornati sulla SS7ter, direzione Taranto, si imboccherà la Tangenziale Sud, per proseguire poi fino alla via per Lama e Viale Jonio. Per ultimi 5km gli atleti saranno accompagnati dalle navi della Marina Militare presenti nella Stazione Navale Mar Grande. L’uscita dal comprensorio di Viale Virgilio farà tornare tutti in città, sotto il ponte dell’arrivo.

Il Programma

Al via ci saranno atleti da tutta Italia, che hanno la possibilità di confrontarsi con diversi tipi di gara. Maratona classica, Maratona a staffetta 2×21, Maratona a staffetta 4×10. La maratona è valida per il campionato regionale di maratona, mentre la staffetta 4×10 è valevole per il campionato italiano Vigili del Fuoco. I corridori saranno accompagnati anche dal servizio Pacer Tribe, corridori che porteranno gli atleti a concludere la gara nei tempi prefissati (da 3h15’ fino a 6h).

Il superospite della Due Mari Marathon è Lorenzo Lotti, maratoneta, ideatore del progetto “sempre di corsa”, un metodo di coaching personalizzato per seguire gli atleti nei loro allenamenti e nella loro crescita. Nel 2025 ha corso la sua ultima ultramaratona (100km) in 7h6’12”. Nel 2022 ha stabilito il record per “Fastest 50 km pushing a pram (male)”, con tempo 3 h 16 m 16 s, correndo con un passeggino contenente suo figlio. Successivamente, nel 2024, ha stabilito un nuovo GWR per la distanza di 100 km spingendo un passeggino, completandola in 8 h 1 m 40 s.

Giovedì 27 novembre – 18:30 inaugurazione del Villaggio dei Maratoneti. Accoglienza e registrazione atleti. Degustazione cavatelli con le cozze di Taranto

Venerdì 28 novembre – 18:30 apertura villaggio. 18.45 convegno medico. 20.30 Diretta Studio100 Sport Magazine

Sabato 29 novembre – 18:30 apertura villaggio. 19.30 convegno a cura del consorzio di tutela IGP Clementine del Golfo di Taranto. 20.30 Davide Panico in concerto

Domenica 30 novembre – 07.00 raduno atleti. 08.30 Warm-up. 09.00 inizio gara. 11.20 arrivo top runner. 12.00 pasta party e ristoro. 13.00 premiazioni. 15.30 chiusura gara, accoglienza ultimo arrivato. 17.00 festeggiamenti.

La segreteria per le iscrizioni e il ritiro pettorali sarà aperta Venerdì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20