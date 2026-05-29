Il Comune di Taranto, con il patrocinio delle principali istituzioni sanitarie, sportive e accademiche del territorio, promuove il “Villaggio della Salute e dello Sport”, in programma il 29 e 30 maggio 2026 a Taranto, un’importante iniziativa rivolta alla cittadinanza per sensibilizzare sui temi della prevenzione, della salute e dei corretti stili di vita.

L’evento rappresenta un’occasione concreta di incontro tra cittadini, professionisti sanitari, operatori del settore e mondo dello sport, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione accessibile, inclusiva e partecipata. Durante le due giornate saranno offerte prestazioni sanitarie gratuite, attività informative e momenti di confronto con esperti, in un contesto dedicato al benessere individuale e collettivo.

Il programma prevede conferenze e approfondimenti su tematiche di grande rilevanza sociale e sanitaria, tra cui:

prevenzione delle patologie del seno;

menopausa e salute femminile;

donazione di sangue ed emocomponenti;

alimentazione, attività fisica e benessere;

prevenzione dell’invecchiamento;

contrasto alle dipendenze.

Le attività si svolgeranno presso l’Aula Calliope – Casa delle Innovazioni per il One Health di ASL Taranto, con sessioni mattutine e pomeridiane aperte al pubblico.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione della salute pubblica, valorizzando il ruolo fondamentale della prevenzione e dell’attività sportiva come strumenti di crescita sociale, inclusione e qualità della vita.

Le istituzioni coinvolte invitano tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante appuntamento, nella convinzione che la salute rappresenti un bene comune da tutelare insieme.

“La salute è il nostro bene più prezioso. Prenditene cura. Insieme.”. Ecco il programma: