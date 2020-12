Concerto di Natale con coro gospel, venerdì 25 dicembre alle 18.00 in tv, radio e sui social.

Nonostante DPCM e Covid-19, l’Orchestra della Magna Grecia, in collaborazione con il Comune di Taranto e la partecipazione di Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia”, e MiBAC, non farà mancare ai tarantini il proprio calore nei giorni di festa.

Sarà questo il modo con cui l’ICO Magna Grecia, l’Amministrazione comunale e le altre istituzioni rivolgeranno gli auguri a quanti seguiranno l’evento musicale in streaming sulle emittenti Canale 85 (85), Radio Cittadella (96.5) e sulle pagine Facebook “Ecosistema Taranto”, “Teatro comunale Fusco” e “Orchestramagnagrecia”. Sono intervenuti alla realizzazione dell’evento, Programma Sviluppo e Fondazione Puglia.

«Il Concerto di Natale – dichiara il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – sarà un evento per orchestra e coro, il “Wakeup Gospel Project”, diretto da Graziano Leserri; l’auspicio, come ribadito in altra circostanza, è che alla prossima occasione DPCM e pandemia restino solo un brutto ricordo, e che concerti e qualsiasi altro evento “live” possano finalmente essere riproposti alla presenza del pubblico; il nostro ringraziamento va all’Amministrazione comunale, al sindaco Rinaldo Melucci e al vicesindaco, Fabiano Marti, per il costante incoraggiamento rivolto ad iniziative spessore culturale, a Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e MiBAC».

«L’Amministrazione comunale – dice il vicesindaco e assessore a Cultura e Sport, Fabiano Marti – continua nella sua politica di valorizzazione delle risorse professionali di cui dispone la città; con il Maestro Piero Romano e l’Orchestra Magna Grecia, di cui andiamo fieri, esiste un confronto continuo e costruttivo, tanto che di comune accordo abbiamo deciso di regalare il Concerto di Natale attraverso tv, radio e social affinché il nostro augurio raggiungesse chiunque».

Informazioni: Orchestra della Magna Grecia, sedi di Taranto: via Giovinazzi 28 (392.9199935), via Tirrenia n.4 (099.7304422)