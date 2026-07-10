Mola di Bari si prepara a ritrovare il suo rito collettivo più atteso. Dal 24 al 26 luglio 2026 torna la Festa del Mare — 51ª Sagra del Polpo, appuntamento storico dell’estate pugliese che, da oltre mezzo secolo, racconta il legame profondo tra la città, il mare, la pesca, la comunità e la sua tradizione gastronomica più riconoscibile.

L’edizione 2026 si annuncia come una delle più ambiziose degli ultimi anni: un evento capace di tenere insieme la dimensione autentica della sagra popolare e una proposta musicale di rilievo nazionale e internazionale, con concerti gratuiti sul suggestivo Palco di Mare, affacciato sul lungomare di Mola di Bari.

La Festa del Mare conferma così la propria vocazione: essere non soltanto una manifestazione enogastronomica, ma un grande racconto corale del territorio. Il profumo del polpo alla brace, il mercato del pesce, il lavoro dei pescatori, le strade piene, il tramonto sul porto, la musica e l’accoglienza dei molesi diventano gli elementi di un’esperienza che ogni anno richiama cittadini, visitatori e turisti da tutta la Puglia e non solo.

A rendere ancora più significativa questa 51ª edizione è anche il riconoscimento della manifestazione tra i Grandi Eventi della Regione Puglia, conferma del valore culturale, identitario e turistico di un appuntamento che continua a crescere senza perdere la propria anima popolare.

Grande attenzione anche al programma musicale della Festa del Mare 2026, che porterà a Mola di Bari artisti capaci di attraversare linguaggi, generazioni e pubblici diversi.

Ad aprire la line-up, venerdì 24 luglio alle 21:30, sarà Dargen D’Amico, tra le penne più originali e riconoscibili della musica italiana contemporanea. Rapper, cantautore e produttore, Dargen porterà sul Palco di Mare il suo universo fatto di ironia, lucidità, pop, parole e riflessione, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album “Doppia Mozzarella”. Sempre il 24 luglio, a partire dalle 23:00, tornerà alla Festa del Mare Luca Martelli, batterista, autore e performer noto anche per le collaborazioni con Litfiba, Piero Pelù, Giorgio Canali & Rossofuoco e per il progetto solista Ride Gorilla: un live ad alta energia in cui batteria ed elettronica trasformano il palco in pura potenza ritmica.

Sabato 25 luglio alle 21:30 sarà la volta di Venerus, una delle voci più raffinate e libere della nuova scena musicale italiana. Il suo live porterà sul mare un immaginario sonoro sospeso tra soul, pop, elettronica e cantautorato contemporaneo, in una dimensione intima, visionaria e magnetica. A seguire, dalle 23:00, spazio al dj set di Mark Hoffen, produttore francese che sta ridefinendo i confini della techno contemporanea attraverso un suono profondo, elegante e meticoloso, capace di fondere design sonoro, melodie emotive e una sottile malinconia.

Domenica 26 luglio alle 21:30 il Palco di Mare accoglierà Antonio Castrignanò Taranta Sounds, musicista, compositore e autore salentino, per anni voce e tamburo de La Notte della Taranta. Con il suo progetto, Castrignanò porta in scena una visione contemporanea della tradizione popolare: tamburi, voce, danza, radici e sperimentazione si incontrano in un live potente e rituale, capace di connettere il Sud più antico con i linguaggi della world music internazionale.

Accanto alla musica, resta centrale il cuore gastronomico e popolare della manifestazione: la Sagra del Polpo, giunta alla sua 51ª edizione. Il polpo, simbolo della cultura marinara molese, sarà protagonista nelle sue forme più amate: alla brace, nei piatti della tradizione, nelle preparazioni popolari che da sempre accompagnano la festa e nel racconto vivo di una comunità che continua a riconoscersi nel mare.

La Festa del Mare è infatti prima di tutto una festa di popolo: un momento in cui Mola si apre, accoglie, celebra la propria identità e invita tutti a viverla. Una tre giorni in cui la città diventa palcoscenico diffuso, tra lungomare, profumi, musica, incontri e convivialità.

Tutti i concerti in programma saranno a ingresso gratuito.

Festa del Mare — 51ª Sagra del Polpo

Mola di Bari

24, 25 e 26 luglio 2026

Line-up Palco di Mare

24 luglio, ore 21:30 — Dargen D’Amico

24 luglio, dalle 23:00 — Luca Martelli

25 luglio, ore 21:30 — Venerus

25 luglio, dalle 23:00 — Mark Hoffen dj set

26 luglio, ore 21:30 — Antonio Castrignanò Taranta Sounds

Ingresso gratuito