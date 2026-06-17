Domenica 21 giugno 2026, in occasione della 32esima Festa della Musica, Grottaglie si prepara a ospitare un appuntamento culturale imperdibile intitolato “La Voce dei Luoghi”. L’evento, ad ingresso libero, avrà inizio alle ore 20:30 nella suggestiva area all’aperto della Parrocchia Maria SS. del Rosario.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Schécci ETS e dall’UDEL (Università dell’Età Libera) di Grottaglie e in rete nazionale con AIPFM – Festa della Musica Italia, con l’intento di offrire alla comunità un momento di condivisione e bellezza artistica.

Il Concept della Serata

Lo spettacolo si propone come una profonda e suggestiva riflessione sul concetto stesso di “Musica”, creando un ponte ideale tra la grande poesia e le canzoni più iconiche della nostra tradizione. Il programma della serata vedrà l’alternarsi di momenti letterari e musicali di grande impatto:

Le Letture: Versi immortali di Charles Baudelaire, componimenti di Rosanna Cassano e scritti di Anonimo prenderanno vita attraverso le voci delle lettrici Angela Astone e Patrizia De Pascali.

Versi immortali di Charles Baudelaire, componimenti di Rosanna Cassano e scritti di Anonimo prenderanno vita attraverso le voci delle lettrici Angela Astone e Patrizia De Pascali. Il Tappeto Sonoro: A legare e valorizzare la parola recitata ci sarà l’improvvisazione estemporanea alla console di Richard Dj, capace di creare un’atmosfera sonora unica e contemporanea.

A legare e valorizzare la parola recitata ci sarà l’improvvisazione estemporanea alla console di Richard Dj, capace di creare un’atmosfera sonora unica e contemporanea. Il Coro e la Tradizione Pop: Il Coro dell’U.D.E.L., diretto magistralmente dal M° Giuseppe Gallo, eseguirà una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana: da “Nel blu dipinto di blu” a “‘O sole mio”, passando per “Sapore di Sale”, “Io, Vagabondo”, “Tu vuo’ fa’ l’americano” fino all’immancabile “Inno di Mameli”.

Il Coro dell’U.D.E.L., diretto magistralmente dal M° Giuseppe Gallo, eseguirà una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica italiana: da “Nel blu dipinto di blu” a “‘O sole mio”, passando per “Sapore di Sale”, “Io, Vagabondo”, “Tu vuo’ fa’ l’americano” fino all’immancabile “Inno di Mameli”. Le Chitarre e la Tradizione Classica: I chitarristi Francesco Barbati, Cosimo Pio Esposito e Francesco Rizzo eseguiranno alcuni brani della tradizione classica chitarristica: “Soirée madrilene”, “Etude 11 Villa Lobos” e “Ultimo Canto”.

I chitarristi Francesco Barbati, Cosimo Pio Esposito e Francesco Rizzo eseguiranno alcuni brani della tradizione classica chitarristica: “Soirée madrilene”, “Etude 11 Villa Lobos” e “Ultimo Canto”. I Brani Originali: Il Maestro Giuseppe Gallo arricchirà la serata eseguendo al pianoforte due sue composizioni originali: “Lerry’s Rag” e “Wudào”.

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