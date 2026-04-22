Valentina Petrini a Taranto ospite a La Factory per una nuova puntata live di Stai Parlato

Lunedì 27 aprile alle ore 19:00, negli spazi de La Factory (via Niceforo Foca 30), si terrà una nuova registrazione live di Stai Parlato, il podcast culturale che negli ultimi anni sta raccontando il territorio attraverso voci, esperienze e percorsi contemporanei.

Ospite della serata sarà Valentina Petrini, giornalista tarantina, autrice e performer, da sempre impegnata nel racconto delle trasformazioni sociali e culturali nazionali e del territorio tarantino.

Nel corso dell’incontro si parlerà del suo ultimo libro, dei progetti teatrali che l’hanno vista protagonista negli ultimi anni e del ruolo della narrazione oggi, tra informazione e impegno civile. La conversazione toccherà anche temi legati alla città di Taranto e a uno dei suoi eventi più rappresentativi, il Concertone dell’UnoMaggioTaranto.

Come da format, la registrazione del podcast sarà aperta al pubblico: i partecipanti potranno assistere dal vivo.

Sarà inoltre possibile inviare in anticipo domande e spunti attraverso i canali social de La Factory, che verranno raccolti e proposti durante l’incontro.

L’appuntamento si inserisce nel calendario di attività culturali promosse da La Factory, spazio indipendente dedicato alla produzione e diffusione culturale nel quartiere Porta Napoli. Ingresso aperto al pubblico.